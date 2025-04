Americké clá rozvírili aj vzdušný priestor globálneho letectva. A teraz to vyzerá, že by mohli priviesť írsky Ryanair k radikálnemu rozhodnutiu – nakúpiť čínske Comac C919 namiesto osvedčených Boeingov 737. Analytici britskej investičnej banky Barclays tvrdia, že táto možnosť, o ktorej sa dlhé roky len špekulovalo, je dnes realistickejšia než kedykoľvek predtým.

Trumpove najnovšie rozhodnutia v oblasti ciel vrhajú tieň neistoty na budúcnosť dodávok lietadiel. Barclays v tom však vidí šancu pre Ryanair – najväčšieho európskeho nízko nákladového dopravcu – prehodnotiť svoju závislosť od amerických výrobcov. V správe pre investorov uvádza, že ak by Comac 919 bol o 10 až 20 percent lacnejší než Airbus, Ryanair by do toho išiel.

Záujem o čínske lietadlá rozvíril samotný šéf Ryanairu Michael O’Leary, ktorý v rozhovore pre odborné médiá bez okolkov poznamenal, že „ak by bolo dostatočne lacné – do 20 percent lacnejšie ako lietadlo Airbus - tak by sme si ho objednali.“ Model Comac C919, úzkotrupé lietadlo vyvinutého spoločnosťou Commercial Aircraft Corporation of China, je priamym konkurentom Airbusu A320 a Boeingu 737.



O’Learyho poznámky odrážajú dlhodobú stratégiu Ryanairu využiť konkurenciu medzi výrobcami lietadiel na vyjednanie čo najnižších cien – najmä v obdobiach, keď sa letecký trh oslabuje a dopyt po nových strojoch klesá. Hoci Ryanair je historicky zákazníkom spoločnosti Boeing, M. O'Leary dal jasne najavo, že rozhodnutia leteckej spoločnosti sa budú riadiť nákladmi, a nie lojalitou voči konkrétnemu výrobcovi.

Oficiálne síce hovorkyňa spoločnosti jeho slová krotila s tým, že boli „nesprávne interpretované“ a že Ryanair sa na Comac aktuálne nepozerá. Barclays však zostáva pri svojom – Ryanair sa nachádza v ideálnom momente, kedy môže pristúpiť k oportunistickým rozhodnutiam, vrátane rozšírenia flotily či výhodného zafixovania cien paliva a dolára.

Ryanair ide proti prúdu. Znova.

Investori, ktorí majú akcie Ryanair na radare vedia, že Ryanair v krízach neklesá, ale stúpa. Od 2. apríla, keď Donald Trump ohlásil masívne clá na desiatky krajín, akcie nízko nákladového leteckého prepravcu vzrástli o 18 percent.

Analytici pripomínajú, že podobne dravý postoj spoločnosť zaujala aj po 11. septembri či počas pandémie. Ryanair vtedy agresívne nakupoval, keď ostatní vyčkávali. Aktuálne môže opäť využiť neistotu – nielen pri nákupe lietadiel, ale aj pri cenovej stratégii.

Ostatní budú škrtiť, Ryanair bude lietať

Model C919, ktorý po prvýkrát vzlietol v roku 2017, sa začína čoraz častejšie skloňovať ako reálna alternatíva k Boeingom. Najmä ak sa colná vojna prehĺbi a dodávky modelu 737 Max 10 sa opäť oneskoria.

Zatiaľ čo iné aerolínie začínajú brzdiť, Ryanair podľa Barclays plánuje opačný ťah. Vďaka efektívnemu hedžovaniu palív a dolára bude mať v lete 2025 konkurenčnú výhodu. Letecký biznis je veľmi citlivý na každý cent v cene paliva a výkyvy kurzu môžu zdecimovať marže. Vďaka včasnému a šikovnému hedžovaniu vie Ryanair udržať nízke ceny leteniek, keď iní musia zdražovať a neprepadať panike, keď napríklad prudšie vzrastie cena ropy.

Analytici predpokladajú, že v oblasti európskych krátkych letov Ryanair prekoná konkurentov – a to napriek cenovému tlaku na spotrebiteľov spôsobeného globálnou neistotou. M. O’Leary opäť ukazuje, že vie čítať krízy ako príležitosti. Zatiaľ čo zvyšok trhu rieši tarify a neistotu, Ryanair môže opäť prekvapiť.

Čínsky Comac zatiaľ stále čaká na zelenú od Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), no proces certifikácie už beží. Ak regulátor raz povie „áno,“ môže sa európske nebo poriadne zatriasť — a s ním aj stabilný duopol Airbus – Boeing.

Záujem Ryanairu o čínske lietadlá tak možno čítať dvoma spôsobmi: ako šikovný vyjednávací ťah na zníženie cien u konkurencie, alebo strategický vklad do budúcnosti. Čínske lietadlá už klopú na dvere Európy — a klopú čoraz hlasnejšie.