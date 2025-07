Objav rozsiahlych ropných ložísk koncom 60. rokov katapultoval Nórsko medzi najbohatšie krajiny sveta. Na rozdiel od iných štátov s podobným nerastným bohatstvom sa vtedajší politici poučili z ich chýb. Namiesto okamžitého rozhadzovania príjmov sa už v 90. rokoch rozhodli pre stratégiu, ktorej cieľom bolo zabezpečiť prosperitu pre budúce generácie. Všetky zisky z ropy smerovali do investícií v zahraničí.

Výsledkom bol vznik nórskeho štátneho investičného fondu, dnes najväčšieho svojho druhu na svete. Tento fond spravuje majetok vo výške približne 1,7 bilióna eur, čo v prepočte znamená takmer 290-tisíc eur na jedného obyvateľa. Práve aj vďaka nemu si krajina celé desaťročia udržiava nízku nezamestnanosť, stabilné verejné financie a robustný sociálny systém.

Jedným z hlavných ochranných mechanizmov fondu je pravidlo, ktoré umožňuje čerpať z neho iba očakávaný ročný výnos. V súčasnosti ide o tri percentá z hodnoty fondu, pričom fond aktuálne pokrýva približne pätinu ročného rozpočtu Nórska. To predstavuje výrazný nárast oproti menej než desiatim percentám spred dvoch desaťročí.

Pre porovnanie: ak by malo Slovensko vytvoriť podobný fond, ktorý by kryl pätinu národného rozpočtu, jeho hodnota by musela dosiahnuť približne 440 miliárd eur. To je viac než šesťnásobok súčasného slovenského verejného dlhu a približne 3,3-násobok slovenského HDP.

Portfólio ako z učebnice