Rohlík, popredný európsky online supermarket s potravinami , oslavuje desať rokov od svojho založenia. Od svojho vzniku sa spoločnosti podarilo nielen ovládnuť domáci český trh, ale aj expandovať do ďalších 4 krajín Európy. Čo stojí za jeho úspechom a aké sú jeho plány do budúcna? Zakladateľ Tomáš Čupr hovorí o sile technológií, výzvach expanzie, strategickom partnerstve s Amazonom a AJ o novom investičnom fonde Rohlik Growth, ktorý ponúka kvalifikovaným investorom možnosť podieľať sa na ďalšom raste spoločnosti.

Investičný fond atraktívnou príležitosťou

V súvislosti s úspechom Rohlíku bol predstavený nový investičný fond Rohlik Growth, ktorý vznikol v spolupráci T. Čupra s investičnou skupinou J&T. Každý z partnerov doňho vložil štyri percent akcií, ďalšie štyri percent sa nakúpia za prostriedky investorov. Stať sa nimi môžu tí, ktorí vložia minimálnu investíciu vo výške 125-tisíc eur. Cieľom fondu je investovať do akcií Rohlik Group. Predpokladaný priemerný ročný výnos je 15 – 20 percent v horizonte až siedmich rokov.

„Investícia do rýchlo rastúcej technologickej spoločnosti, ktorá mení spôsob nákupov v Česku, Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku a Nemecku, ponúka jedinečnú príležitosť zhodnotiť úspory. To všetko po boku vizionára v oblasti e-commerce Tomáša Čupra,“ hovorí manažér fondu Rohlik Growth Antonín Pfleger.

Trhová hodnota Rohlik Group podľa nezávislého ocenenia dosiahla 1,92 miliardy eur, no investori vstupujú do fondu pri trhovom ocenení 1,65 miliardy eur, čo predstavuje okamžité zhodnotenie pri vstupe o 16 percent.

Jedinečnou súčasťou fondu je aj podporný program, ktorý ochráni investorov v prípade poklesu trhovej hodnoty Rohlik Group. Ak by hodnota spoločnosti klesla pod 1,45 miliardy eur, investorom bude dorovnaná hodnota ich investície presunom investičných akcií od T. Čupra. Predaj fondu bude pokračovať do 31. marca 2025 alebo do vyčerpania investičných akcií.

Technológie a efektívne doručovanie

Jedným z hlavných faktorov úspechu Rohlíku je dôraz na pochopenie potrieb zákazníkov a efektívne využívanie technológií. „Myslím, že sme plne pochopili potreby zákazníka pri nákupe potravín, najmä čerstvých. Kamenné supermarkety ponúkajú len obmedzený výber, alebo sú ďaleko. My sme taký ten hypermarket hneď za rohom s obrovským sortimentom, s až 20 tisícovkami rôzného tovaru dennej potreby, a taká skúsenosť sa už zákazníkovi ťažko opúšťa. Keď u nás prestane nakupovať, zrazu zistí, že musí chodiť do piatich rôznych obchodov. Komfort a časová investícia sú veľká bariéra, ktorá bráni opustiť propozíciu Rohlíku,“ vysvetľuje T. Čupr.

Rohlík investoval viac ako 130 miliónov eur do plne automatizovaných robotických skladov, ktoré dokážu poskladať do nákupných tašiek až tisíc položiek za hodinu. Ich napĺňanie, triedenie a taktiež doručovanie riadi umelá inteligencia, ktorá optimalizuje aj váhu tovaru v jednotlivých taškách aj trasovanie kuriérov tak, aby bola objednávka u zákazníka ten samý deň, v ktorom Rohlik prime objednávku. „My vieme tovar doručiť do hodiny, v 15-minútových oknách, pričom sme doteraz jediný v Európe, komu sa to darí robiť ziskovo. To je niečo, čo iné firmy vrátane Amazona jednoducho nevedia,“ hovorí T. Čupr.

Strategické partnerstvo s Amazonom

V posledných rokoch sa Rohlík intenzívne zameriava na expanziu. Aktuálne je prioritou Nemecko, kde spoločnosť buduje silnú infraštruktúru. Nemecko je pre firmu kľúčový trh, kde chce dlhodobo uspieť, a to nielen v online predaji potravín. Zároveň však sleduje aj ďalšie trhy s potenciálom, ako je Poľsko, kde je dopyt po jej modeli značný. „V každej krajine v Európe je už dnes takmer 40 precent ľudí, ktorí by sa rýchlo adaptovali alebo by hneď privítali obchodnú propozíciu Rohlíku,“ tvrdi T. Čupr.

Dôležitým momentom v expanzii je spolupráca s Amazonom v Nemecku. „Amazon pochopil, že potraviny sú iné než ostatné produkty v e-commerce. Preto sa rozhodol spojiť s niekým, kto ich predáva a rozváža na svetovej úrovni. My sa nebudeme orientovať na predaj elektroniky, ale ponúknuť našu komplexnú službu na Amazon platforme dáva veľký zmysel,“ vysvetľuje T. Čupr.

Amazon v decembri 2024 ukončil vlastnú službu Amazon Fresh a Rohlik namiesto nej prebral zabezpečenie ponuky a distribúcie čerstvých potravín dostupných na platforme Amazon. „Spolupráca s Amazonom je ďalším potvrdením našej technologickej vyspelosti a efektivity,“ dodáva T. Čupr s tým, že do budúcna nevylučuje rozšírenie spolupráce aj na ďalšie trhy. „V Španielsku Amazon nemá vlastný systém na doručovanie potravín, takže tu vidíme príležitosť. Vedieme zatial o tom interné diskusie,“ dodáva.

Pri rozhodovaní o ďalších krokoch hrá rolu aj konkurencia v jednotlivých mestách. „Londýn by bol pre nás z pohľadu zákazníckej štruktúry atraktívny, ale je to pravdepodobne najkonkurenčnejší trh na svete. Oproti tomu Varšava je moderné mesto s veľkým potenciálom a jediným konkurentom, ktorý doručuje až na druhý deň. Tam vidíme veľkú príležitosť,“ dodáva zakladateľ spoločnosti Rohlik.

Technologický líder v e-commerce

Potenciál Rohlik Group dokumentuje aj priemerná ročná miera nárastu tržieb, ktorá dosahuje 48 percent. V roku 2023 dosiahli tržby spoločnosti 830 miliónov eur, čo svedčí o stabilite a udržateľnosti obchodného modelu. S jasnou víziou, technologickým náskokom a stratégiou expanzie má spoločnosť ambíciu stať sa lídrom európskeho online predaja potravín a zároveň atraktívnou investičnou príležitosťou pre kvalifikovaných investorov.

Jedným z hlavných faktorov úspechu Rohlíku je dôraz na pochopenie potrieb zákazníkov. Okrem iného je to práve umelá inteligencia (AI), ktorá predvída dialšie nákupy zákazníkov, ktorí už nieskolkokrát na Rohliku nakupovali a robí im individualizované ponúky. Druhým zásadným pilierom úspechu je technologický náskok a efektívne využívanie technológií.

„Postavili sme najtechnologickejšiu firmu na dodávku potravín v Európe. Tento tech-driven model nám umožňuje personalizovať zákaznícku skúsenosť a taktiež efektívne pracovať s dátami, čo napríklad veľmi pomáha našim vzťahom s lokálnymi farmármi a dodávateľmi. “ vysvetľuje T. Čupr.

V niektorých oblastiach vie firma dokonca konkurovať aj svetovým hráčom. „Keby im chcel niekto konkurovať, musel by si postaviť sklad, naplniť ho rovnakým tovarom, zabezpečiť dodávateľov. To by možno zvládol. Ale čo potom? Najväčší problém je efektivita a rýchlosť expedície, na ktorej by buď zlyhal, alebo prerobil obrovské množstvo peňazí. My vieme tovar doručiť do hodiny.“

AI a technologická infraštruktúra

Umelá inteligencia zohráva v stratégii Rohlíku kľúčovú úlohu. Spoločnosť investuje do AI-driven riešení, ktoré zlepšujú zákaznícku skúsenosť aj efektivitu logistiky. „Chceme, aby si zákazník mohol objednať potraviny konverzačne, napríklad: ‚Chcem zajtra grilovať so šiestimi kamarátmi, ktorí nepijú víno.‘ AI mu na základe toho navrhne optimálny nákupný zoznam. Je to dlhodobý vývoj, ale kto začne skôr, ten bude na špičke,“ opisuje T. Čupr.

Zároveň dodáva, že umelá inteligencia zásadne zvyšuje konkurencieschopnosť Rohlíku. „AI nám pomáha nielen lepšie plánovať a objednávať tovar, ale aj personalizovať ponuku pre zákazníkov. Vďaka tomu sa stávame veľmi ťažko poraziteľným hráčom na trhu,“ tvrdí.

Finančná stratégia a budúcnosť

Rohlík momentálne reinvestuje zisky z etablovaných trhov, ako sú Česko, Maďarsko a Rumunsko, do expanzie v Nemecku a Rakúsku. Kedy dosiahne celá skupina pozitívne cash flow? „Ak by sme zostali len v mestách, kde už pôsobíme, pokryjeme všetky náklady z cash flow už v tomto roku. Ale chceme ďalej expandovať, pričom každé nové mesto znamená investíciu približne desať až dvanásť miliónov eur,“ vysvetľuje T. Čupr.

Trhové postavenie a tržby skupiny rastú už v piatich krajinách niekoľko rokov po sebe. Rohlík vyrástol zo startupu na stabilnú a vysoko výkonnú spoločnosť. S partnerstvom Amazonu nanovo definuje segment doručovania čerstvých potravín aj celého e-commerce.

Rýchly a finančne disciplinovaný rast je to, čo sľubuje naplniť výnosy fondu. S jasnou víziou, technologickým náskokom a stratégiou expanzie má Rohlík ambíciu stať sa lídrom európskeho online predaja potravín a zároveň atraktívnou investičnou príležitosťou pre kvalifikovaných investorov.