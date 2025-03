University of New York in Prague (UNYP) sa aj tento rok zapája do významných akademických aktivít, ktoré podporujú výskum a rozvoj študentov v oblasti psychológie. Študentská vedecká odborná činnosť (SVOČ) a ďalšie výskumné projekty dávajú študentom príležitosť ukázať svoje akademické schopnosti a získať cenné skúsenosti. O týchto aktivitách, úrovni prác, hodnotení a o ďalších pripravovaných medzinárodných podujatiach, na ktorých sa študenti UNYP zúčastnia, hovorí vedúci katedry psychológie na UNYP Jana Ter-Akopow Čemusová.

Akým spôsobom sa podieľa UNYP na realizácii súťaže SVOČ?

SVOČka je dlhoročná akademická súťaž, ktorej cieľom je poskytnúť priestor pre študentov, aby si mohli vyskúšať akademické, argumentačné a prezentačné zručnosti. Tento rok sa po prvýkrát formát SVOČ využil aj pre školské kolo súťaže študentov psychológie, z ktorého víťazné práce bude reprezentovať naša vysoká škola na 24. Medzinárodných študentských psychologických dňoch v priebehu apríla v Bratislave, ktoré organizuje tentokrát Univerzita Komenského. Je to historický prvý rok, kedy sa tejto tradičnej a prestížnej súťaže zúčastnia tiež študentky UNYP, a to vďaka tomu, že okrem češtiny a slovenčiny je možné predložiť a odprezentovať príspevky v anglickom jazyku. Minulý rok mala UNYP tú česť túto dôležitú udalosť v rámci psychológie organizovať, tento rok sa jej zúčastňuje.

Aké sú hlavné témy výskumov, ktoré študenti tento rok prezentovali?

SVOČka na UNYP organizuje iba katedra psychológie, a preto boli témy výhradne psychologického zamerania. Vďaka spolupráci s mentormi v rámci študentských stáží väčšina tém vychádzala prevažne z výsledkov ich výskumu v rámci študentských stáží, napríklad v oblasti neurovedy. Ďalšie témy sa venovali spoločenským otázkam, ako postavenie školských psychológov, separačná úzkosť u matiek a podobne.

Ako hodnotíte úroveň študentských prác? Bolo niečo, čo vás obzvlášť zaujalo?

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky ročníky, takže úroveň odovzdaných prác je rôznorodá. Práce odovzdávali študenti, ktorí sa aktívne venujú výskumu, ale aj študenti nižších ročníkov, ktorí môžu využiť spätnú väzbu na svoj ďalší akademický rast. Najviac ma zaujala celková úroveň predstavených prác, ktoré, aj napriek tejto rôznorodosti, mali väčšinou vysokú akademickú úroveň.

Akým spôsobom prebiehalo hodnotenie projektov? Aké kritériá zohrali najväčšiu úlohu?

Boli použité rovnaké kritériá, aké budú použité pri Medzinárodných študentských psychologických dňoch. Kritériá sledujú spracovanie témy, zdroje, formálnu stránku práce. Dvaja, respektíve traja nezávislí hodnotitelia hodnotili práce na základe dodaného abstraktu a následnej prezentácie, kde bol priestor aj pre doplňujúce otázky.

Spomenuli by ste výskumné projekty, ktoré nakoniec postúpili?

Postúpili tieto projekty: Exploring the Role of Stress-Related Pathological Decision-Making in a Mouse Model of Binge Eating Disorder (Preskúmanie úlohy stresom spojeného patologického rozhodovania v myšom modeli poruchy prejedania) a The Association Between Childhood Trauma and Perceived Stress in Women with PCOS (Spojenie medzi traumatizovaním v detstve a vnímaným stresom u žien s PCOS). Na oboch projektoch študentky úzko spolupracovali se svojimi mentormi a takisto s vedeckými pracoviskami, kde obe študentky mali stáže. Zároveň by som chcela popriať obom študentkám veľa úspechov pri prezentácii na Medzinárodných študentských dňoch v apríli v Bratislave, získanie ďalších skúseností a tiež kontaktov nielen v rámci psychológie.

Podieľa sa UNYP School of Psychology aj na ďalších podobných projektoch alebo súťažiach pre študentov? Čo vás ešte čaká v tomto roku?

Štvrtého apríla sa uskutoční už 13. ročník International Student Research Conference (Medzinárodná konferencia študentského výskumu), na ktorom sa zúčastnia nielen študenti z UNYP, ale aj z iných škôl, a to nielen z Českej republiky. Taktiež pozývame záujemcov nielen na prezentácie študentov, ale aj na vystúpenia keynote speakerov – Dr. Elizabeth Hladik z University of Wisconsin-Madison, ktorá sa zaoberá inkluzívnemu vzdelávaniu, a Carna Brkovic, profesorka kultúrnych štúdií z Johannes Gutenberg University Mainz. Zrejme najväčším ťahákom bude vystúpenie Matyáša Boháčka, študenta zo Stanford University, ktorý sa venuje najmä výskumu umelej inteligencie. Konferencia bude vysielaná online, odkaz na pripojenie sa dá nájsť na stránkach konferencie: https://www.isrc.unyp.cz/isrc-2025. Ďalej sú naši študenti zapojení do dvoch projektov organizovaných UNYP, jeden sa zaoberá využitiu umelej inteligencie pri zvládaní stresu a druhý wellbeingu v nemocničnom prostredí.