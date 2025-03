Po narušení globálneho poriadku v oblasti obchodu a obrany sa nekonzistentný štýl vedenia Donalda Trumpa prenáša aj do sféry financií. Finančné trhy už od začiatku roka prehodnocujú svoje očakávania týkajúce sa vývoja úrokových sadzieb, keďže menová politika sa dostáva pod vplyv politických rozmarov.

Predseda amerického Federálneho rezervného systému Jerome Powell ponechal minulý týždeň úrokové sadzby nezmenené a varoval pred narastajúcou neistotou. Stalo sa tak len niekoľko dní pred plánovaným zavedením tzv. recipročných ciel, ktoré má prezident Donald Trump predstaviť 2. apríla.

Nasledujúci deň reagovala opatrne aj Bank of England a švédska Riksbank dokonca oznámila ukončenie cyklu znižovania sadzieb. Obe inštitúcie označili rastúce geopolitické napätie a globálnu nestabilitu za hlavné dôvody svojich rozhodnutí.

Podobný postoj možno pozorovať aj v Ázii, kde centrálne banky Japonska, Indonézie a Taiwanu taktiež ponechali úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. „Neistota v obchodnej politike rastie a stáva sa jedným z hlavných rizík pre centrálnych bankárov. V spojení s pretrvávajúcou infláciou ide o mimoriadne náročnú kombináciu,“ vysvetľuje Maxime Darmet, hlavný ekonóm spoločnosti Allianz Trade pre agentúru Bloomberg.

Európska centrálna banka sa v marci stala výnimkou, keď znížila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu, no ohľadom ďalšieho smerovania menovej politiky panuje v rámci ECB nejednotnosť. Trhy aktuálne pripisujú takmer rovnakú pravdepodobnosť ďalšiemu zníženiu sadzieb alebo ponechaniu ich súčasnej úrovne v apríli. Prezidentka ECB Christine Lagardeová zdôraznila, že banka bude aj naďalej uplatňovať flexibilný prístup s ohľadom na ďalekosiahle dôsledky rozhodnutí Bieleho domu.

Trump pozná odpoveď

Politická nestabilita vrhá tieň aj na globálnu ekonomiku. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) znížila výhľad rastu svetovej ekonomiky pre tento aj budúci rok, najmä pre rastúce obchodné bariéry a pretrvávajúcu neistotu v oblasti ciel.

Ako však býva zvykom, Trump ponúka jednoduché riešenie. „Fed by urobil oveľa lepšie, keby znížil úrokové sadzby, najmä teraz, keď sa vplyv amerických ciel začína naplno prejavovať v ekonomike,“ napísal v stredu na sociálnej sieti Truth.

Svoj postoj síce bližšie nevysvetlil, no už v januári sa vyjadril za zníženie úrokových sadzieb s odôvodnením, že ceny ropy by mali klesnúť. „Som presvedčený, že úrokovým sadzbám rozumiem oveľa lepšie než oni – a rozhodne lepšie než ten, kto za tieto rozhodnutia nesie hlavnú zodpovednosť,“ povedal začiatkom roka na podujatí v Bielom dome. Narážal pritom na Jeroma Powella, ktorého do funkcie predsedu Fedu nominoval počas svojho prvého prezidentského mandátu.

„Zveriť prezidentovi právomoc zasahovať do menovej politiky by bolo fatálne rozhodnutie – v konečnom dôsledku by to zničilo akúkoľvek ekonomiku,“ konštatoval pre ABC News Mark Zandi, hlavný ekonóm spoločnosti Moody's Analytics.