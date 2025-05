Slovenskí dopravcovia bojujú s nedostatkom vodičov, vysokými nákladmi aj legislatívnym tlakom – domácim, aj z Bruselu. Prezident ČESMAD Slovakia, Združenia cestných dopravcov SR Pavol Piešťanský v rozhovore upozorňuje, že sektor cestnej dopravy je pod enormným tlakom a vysvetľuje, prečo môže bez zásadných zmien kolabovať.

Celý videorozhovor si môžete pozrieť aj na youtube:

Ktoré akútne výzvy v súčasnosti riešia cestní dopravcovia?

Najväčším problémom je nedostatok pracovnej sily, ktorý je v súčasnosti kritický. Pracovná sila na Slovensku je zároveň veľmi drahá – daňovo-odvodové zaťaženie je vysoké a z pohľadu zamestnávateľov neudržateľné. Pribúda aj legislatívna záťaž – zo Slovenska aj z Európskej únie. Ďalším faktorom je konkurencia mimo EÚ, predovšetkým z Ukrajiny či Turecka. Títo dopravcovia nemajú rovnaké povinnosti, a teda nemusia spĺňať európske normy, čo ich robí cenovo atraktívnejšími.

Ako je na tom v porovnaní s ďalšími krajinami V4 Slovensko?

Ak sa pozrieme na superhrubú mzdu a porovnáme ju s čistým príjmom, na Slovensku dostane zamestnanec len 51 percent z toho, čo za neho zaplatí zamestnávateľ. V Česku je to 61 percent. Takže hoci náklady na zamestnanca sú rovnaké, slovenský vodič dostane menej. V tomto parametri sme najhorší spomedzi krajín V4. Podobné rozdiely sú aj v nákladoch na prevádzku – napríklad maďarské mýto je na úrovni 40 centov, my sme aktuálne na 19 centoch, a budeme na 26 centoch. Maďarský vodič dnes dostane o takmer 20 percent vyšší čistý príjem ako slovenský, a to sú rozdiely, ktoré musíme urýchlene riešiť.

Čo konkrétne by pomohlo zlepšiť situáciu slovenských vodičov?

Zásadné je zvýšenie čistého príjmu vodiča. Dane a odvody na strane zamestnanca aj zamestnávateľa sú extrémne. Navyše vodič trávi až 90 percent pracovného času v kabíne – teda bez bežného zázemia. Základné potreby ako sprcha či toaleta si platí sám, hoci iní zamestnanci to majú zahrnuté v ubytovaní. Navrhujeme preto, aby sa určité náklady paušálne uznávali bez dane a odvodov, čím by sa vodičom reálne zlepšil príjem.

Ako sa zmenilo podnikateľské prostredie po zavedení konsolidačných opatrení?