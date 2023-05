Cenu ropy vždy tlačili a budú tlačiť dva hlavné faktory – reálne dáta a očakávania spojené s emóciami. Raz prevláda jedno, inokedy druhé. Ak sú dáta a emócie v súlade, trend je jasný a cenové pohyby môžu byť veľmi rýchle.

Teraz sa zdá, že oba hlavné faktory sú v úplnom protiklade. Cena ropy nikam nesmeruje, už celé mesiace sa pohybuje v pásme 70 až 90 dolárov za barel. Motoristi si môžu trochu vydýchnuť, silnejšie euro dokonca brzdí rast cien palív aj v čase zvyšujúcej sa ceny ropy.

Emócie prevažujú nad faktmi

Takto to však nemusí byť stále. Po treťom obmedzení produkcie za posledného pol roka síce ropa vystrelila nahor, ale nové maximá nedosiahla. Naopak, cenové zisky z veľkej časti čoskoro vymazala. Dôvodom sú obavy zo slabého dopytu v dôsledku možnej recesie.

Podobná situácia sa opakovala počas posledného aprílového týždňa. Pravidelné týždenné dáta EIA o stave zásobníkov ropy a palív v USA ukázali, že zásoby ropy klesali viac, ako obchodníci očakávali. Cena ropy však napriek tomu padla o štyri percentá. Dôvodom sú práve obavy z recesie.

Akoby nikoho nezaujímalo, že zásoby ropy padli o vyše päť miliónov barelov, teda viac ako trojnásobným tempom oproti odhadom. Zásoby sú na najnižšej úrovni od januára a tempo poklesu bolo druhé najrýchlejšie v tomto roku.

Dopyt rafinérií by pritom mal počas najbližších týždňov rásť, pretože pred letom budú palivá žiadanejšie a je potrebné pripraviť dostatočné zásoby. Ale aj na to má trh odpoveď. Exporty ropy z USA by mali klesať, čo bude kompenzovať silnejšiu spotrebu rafinérií.

Za poklesom ceny ropy môžu byť aj takzvané technické faktory, ktoré sú pre obchodníkov dôležité rovnako ako fundamenty. Po prekvapivom znížení produkcie OPEC, ktoré sa udialo cez víkend, nastala na trhu medzera – v piatok sa obchodovanie uzatváralo na úrovni 80 dolárov za barel, ale v pondelok sa otváralo oveľa vyššie, na úrovni 86 dolárov za barel.

Trh obvykle tento rozdiel uzatvorí. V tomto prípade to znamená postupný pokles z úrovne 86 na 80 dolárov za barel. Presne to sa aj udialo.