Digitálna éra poskytuje takmer neobmedzené možnosti. Samozrejmosťou je rezervácia a úhrada ubytovania na opačnom konci zemegule. Finanční nadšenci môžu jednoducho investovať do akcií na globálnych burzách z pohodlia svojho domova.

Virtuálne je možné zaobstarať si dokonca aj vozidlo. Firmy, ktoré sa špecializujú na import, priamo v cudzine preveria technický stav. Po uhradení stanovenej čiastky zakúpia vybrané auto, vyriešia administratívne formality spojené s registráciou vozidla zo zahraničia a následne ho odovzdajú novému majiteľovi.

Online nakupovanie so sebou vždy nesie riziká. Eurostat analyzoval najčastejšie problémy obyvateľov EÚ pri internetových nákupoch. Spracované údaje sú z roku 2023. Približne pätina Európanov sa stretla s oneskorenou dodávkou tovaru. Tento problém je pomerne bežný predovšetkým pri nákupe automobilov.

Pri doručovaní balíkov je pomerne časté poškodenie obsahu. Zažilo to približne desať percent Európanov. Päť percent osôb malo problémy s uplatnením následnej reklamácie, a to napriek tomu, že v EÚ je možné bez uvedenia príčiny do štrnástich dní vrátiť zakúpený produkt a obchodník je povinný vrátiť zákazníkovi peniaze. Približne tri percentá ľudí čelili pokusom o podvod.

Medzi najrozšírenejšie online podvody patrí phishing, pri ktorom sa podvodníci snažia získať citlivé údaje, ako sú heslá, čísla kreditných kariet alebo prihlasovacie údaje, prostredníctvom falošných e-mailov alebo webových stránok. Časté sú aj podvody s falošnými e-shopmi, ktoré ponúkajú produkty za podozrivo nízke ceny a po zaplatení tovar nikdy nedoručia.