Podľa rýchleho odhadu štatistického úradu Európskej únie (Eurostat) sa v apríli 2025 očakáva ročná inflácia v eurozóne na úrovni 2,2 percenta, čo je len mierne nad cieľovou hodnotou Európskej centrálnej banky. Pri podrobnejšom pohľade na jednotlivé zložky spotrebného koša je zrejmé, že hlavným ťahúňom inflácie ostávajú služby, ktorých ceny by mali medziročne stúpnuť o 3,9 percenta (v marci o 3,5 percenta). Ceny potravín, alkoholu a tabaku majú vzrásť o tri percentá (v marci o 2,9 percenta), priemyselné tovary si držia tempo rastu na úrovni 0,6 percenta. Naopak, energie zlacňujú, pričom sa očakáva medziročný pokles o 3,5 percenta (v marci pokles o jedno percento).

Medzi jednotlivými krajinami eurozóny existujú výrazné rozdiely. Zatiaľ čo v Estónsku sa odhaduje inflácia na úrovni 4,4 percenta a Slovensku 3,9 percenta, vo Francúzsku majú ceny stúpnuť len o 0,8 percenta. Slovensko tak patrí medzi štáty s najvyššou infláciou v eurozóne. Okrem známych problémov, ako sú zvyšovanie daní a drahé energie, situáciu zhoršujú aj vysoké mzdové náklady. Tie sú najvyššie v regióne a prispievajú k zdražovaniu služieb.

Ukazujú to aj podrobnejšie údaje Štatistického úradu SR. Od februára do marca vzrástli ceny v reštauráciách a hoteloch o 1,4 percenta. „Najväčší vplyv na medzimesačnú infláciu mali vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely,“ uvádza Štatistický úrad SR. Ceny v kategórii stravovania sa medzimesačne zvýšili o 1,5 percenta – konkrétne v jedálňach o 2,3 percenta, v reštauráciách a kaviarňach o 1,1 percenta. Oblasť ubytovanie zdražela o 1,2 percenta. Práve spomínané sektory najviac negatívne ovplyvní zavedenie transakčnej dane. Jej vplyv na infláciu je ťažké odhadnúť, no je možné, že Slovensko zaznamená v apríli ešte vyšší rast cien, než predpokladá Eurostat.