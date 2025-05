Hoci Nemecko už vedie nová vláda, zásadné zmeny v energetickej politike sa zrejme konať nebudú. Naznačujú to najnovšie vyjadrenia novej spolkovej ministerky hospodárstva Katheriny Reichovej.

Vyzvala na rýchlu výstavbu nových plynových elektrární v Nemecku. „Potrebujeme flexibilné plynové elektrárne, ktoré dodávajú elektrinu, keď nefúka vietor a nesvieti slnko. A to potrebujeme rýchlo," uviedla ministerka.

Ako informoval nemecký denník Handelsblatt ministerka chce čo najskôr vybudovať nové plynové elektrárne, ktoré pomôžu posilniť bezpečné dodávky energie v krajine.

Ministerka pritom argumentovala nedávnym blackoutom a výpadkom elektriny v Španielsku a Portugalsku. Zároveň sa zaviazala, že chce dôslednejšie monitorovať energetickú transformáciu, na ktorú sa Nemecko v uplynulých rokoch vydalo.

Šéfka nemeckého rezortu hospodárstva ďalej uviedla, že chce znížiť dane z elektriny, znížiť príplatok za skladovanie plynu a chce viac diskutovať o cenách elektriny pre priemysel.

Ako informujú nemecké médiá, chce, aby sa využívali rôzne obnoviteľné zdroje, no zároveň, aby sa rovnako dôkladne venovala pozornosť nákladom na energie.

Zablokované jadro

Ak by si však niekto myslel, že v rámci zvažovania efektívnosti nákladov bude brať do úvahy všetky zdroje energie, zdá sa, že opak bude pravdou. Kathrine Reichová totiž do budúcnosti nepočíta s jadrovou energetikou.