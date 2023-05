Keď prednedávnom úplne uzatvorili most ponad železnicu v Seredi, skomplikovalo to situáciu nielen obyvateľom mesta. Statik označil stav mosta, ktorému hrozilo zrútenie, za kritický, čo znamená stopku pre vodičov, chodcov, aj vlakovú dopravu. Ide o jeden z ďalších prípadov, ktorý poukazuje na dlhodobé problémy v dopravnej infraštruktúre na Slovensku.

Súkromní nákladní železniční dopravcovia, ktorí museli prerušiť dopravu na trase, upozorňujú, že o probléme sa vedelo už dlho. Havarijný stav mosta je totiž známy takmer štyri roky. Členovia Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) preto žiadajú vyvodenie zodpovednosti za nečinnosť a znovuotvorenie trate Sereď-Galanta. Každý týždeň po nej jazdí v priemere 33 nákladných a 30 rušňovlakov. Dopravca ZSSK Cargo však teraz musí odkláňať 21 svojich vlakov cez Bratislavu. Straty počíta v desaťtisícoch eur. „Náklady na odklon jedného vlaku sú od 1 000 do 1 500 eur podľa hmotnosti vlaku a celkovej dĺžky obchádzky,“ konkretizuje pre TREND výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka.

Možné riešenia

Aktuálne o riešeniach v rámci krízového štábu mesta Sereď spoločne rokujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) so Slovenskou správou ciest (SSC), potvrdilo pre TREND Ministerstvo dopravy SR. Začiatkom tohto týždňa zosúladili technické informácie, aj časový harmonogram zabezpečovacích prác na železničnom moste. „SSC predložili ŽSR projekt s navrhnutým spôsobom podopretia mosta, keďže sa budú vykonávať stavebné práce pod mostom na železnici. Po podopretí nosnej konštrukcie bude možné most používať pre chodcov, cyklistov a obnoviť železničnú dopravu na úseku do času jeho rekonštrukcie. Zároveň bude možné odvolať mimoriadny stav,“ potvrdzuje pre TREND aktuálny postup riaditeľka odboru komunikácie ŽSR Ria Feik Achbergerová.

„Času na riešenie bolo dosť, teraz treba urýchlene konať. Žiadame čo najrýchlejšie preveriť a zrealizovať provizórne podopretie mosta,“ hovorí v súvislosti so stavom mosta v Seredi P. Benka.