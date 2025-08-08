Hoci americký dolár zostáva s výrazným náskokom najvýznamnejšou svetovou rezervnou menou, jeho podiel na globálnych rezervách už viac ako dve desaťročia postupne klesá. Táto pomalá erózia je spôsobená tým, že centrálne banky diverzifikujú svoje portfóliá do širšieho koša mien a zlata, a nie tým, že by sa objavil jeden dominantný vyzývateľ schopný dolár nahradiť.
Podiel americkej meny na globálnych devízových rezervách centrálnych bánk klesol z vrcholu viac ako 71 percent na začiatku 21. storočia na necelých 58 percent v prvom štvrťroku 2025. Z tohto poklesu neprofitovalo primárne euro ani čínsky jüan, ale skôr skupina „netradičných“ rezervných mien, ako sú austrálsky a kanadský dolár či švajčiarsky frank a zlato.
Nástup stablecoinov
Tento trend, trvajúci niekoľko dekád, však môže zvrátiť nástup kryptomien. Obchodovanie s digitálnymi tokenmi je mimoriadne volatilné, pričom cena najznámejšieho bitcoinu dokáže v priebehu krátkeho obdobia klesnúť a opäť stúpnuť o desiatky tisíc dolárov. Pri menej známych digitálnych menách nie sú výnimočné ani pohyby v rádoch desiatok až stoviek percent denne.
Na takomto nestálom trhu je stabilita vysoko cenenou vlastnosťou. Prinášajú ju práve stablecoiny, teda kryptomeny naviazané na americký dolár, ako sú Tether (USDT) a USD Coin (USDC). Hodnota vydaného Tetheru dosahuje približne 164 miliárd dolárov, zatiaľ čo v prípade USD Coinu je to 65 miliárd dolárov.
Spomínané stablecoiny sa netešia popularite len v kryptomenovom prostredí, ale aj v krajinách s vysokou mierou inflácie, ako sú Argentína alebo Turecko. Pre miestnych obyvateľov totiž predstavujú jednoduchý a rýchly spôsob, ako si zachovať kúpnu silu úspor v období, keď ich domáca mena rapídne stráca hodnotu. Tento vysoký dopyt zároveň posilňuje dominanciu amerického dolára. Emitenti stablecoinov totiž musia ako kolaterál nakupovať najmä krátkodobé americké štátne cenné papiere, čím zvyšujú dopyt po americkom dlhu a prispievajú k znižovaniu jeho úročenia.
„Pomoc kryptomenovému priemyslu je dobrá pre dolár aj pre krajinu,“ povedal americký prezident Donald Trump po tom, ako podpísal zákon o regulácii stablecoinov (Genius). Otvoril tým éru takzvanej digitalizácie amerického dolára. Zákon podľa analytikov otvára cestu k výraznému posilneniu stablecoinov, ktorých kapitalizácia môže zo súčasných takmer 240 miliárd narásť až na dva bilióny amerických dolárov.
Euro v ohrození
