Donald Trump v kampani vyčítal Joeovi Bidenovi, že to s ekonomikou nezvládol. Vyčítal mu vysoký dlh a infláciu. Američania mu uverili a zlepšenie ekonomiky bolo najdôležitejším argumentom, prečo zvolili do Bieleho domu republikánskeho kandidáta.

Najlepšie dva roky za posledné dekády

Americká ekonomika možno nebola v ideálnom stave, ale čísla hovoria, že išla ako namazaný stroj. Roky 2023 a 2024 boli výnimočné. Hoci efektívna úroková sadzba amerického Fedu vzrástla z úrovne 4,1 percenta v decembri 2022 na 4,5 percenta v decembri 2024, reálny ekonomický rast v roku 2023 dosiahol 2,9 percenta a v roku 2024 2,8 percenta. To bolo viac, než v priemere americká ekonomika dosiahla počas dekády pred pandémiou (2,4 percenta ročne), keď boli navyše v platnosti nulové úroky a stimuly centrálnej banky.

Inflácia sa spomalila zo 6,5 percenta na 2,9 percenta. V decembri 2022 rástli mzdy tempom 6,1 percenta - o 0,4 percentuálneho bodu pomalšie ako inflácia. V decembri 2024 rástli tempom 4,2 percent - o 1,3 percentuálneho bodu rýchlejšie ako inflácia.

Zisk firiem v indexe S&P 500 v záverečnom kvartáli roka 2024 vzrástol oproti záveru roka 2022 o 22 percent. Tento rast neťahali len technológie, polovica sektorov v indexe si pripísala solídny dvojciferný rast ziskov. Index S&P 500 zarobil investorom za dva roky takmer 60 percent, technologické akcie ešte viac.

A hoci vládny dlh počas týchto dvoch rokov vzrástol voči HDP zo 117,5 percenta HDP na 121,8 percenta HDP, ani dekáda spred pandémie nebola bez nárastu dlhu. V rokoch 2009 až 2019 vzrástol z 84 na 105,8 percenta HDP.

Pozoruhodne pozitívny hospodársky vývoj z rokov 2023 a 2024 nebol žiadnou náhodou ani zázrakom. Rozdielovým hráčom bol nadpriemerný rast produktivity práce. Dlhodobý priemer po druhej svetovej vojne bol na úrovni 2,2 percentného.

V rokoch 2023 a 2024 produktivita rástla priemerným tempom 2,6 percenta. Ide o dáta očistené o rast miezd, to znamená, že produktivita rástla rýchlejšie ako mzdy.

Čo je to produktivita a prečo je dôležitá? Produktivita znamená objem výroby za odpracovanú hodinu. To, že zamestnanci dokážu za hodinu vyprodukovať viac, nemusí znamenať, že viac drú. V dôsledku inovácií a efektívnejšej organizácie práce môžu skrátka urobiť viac za ten istý čas.

Typickým príkladom je zautomatizovanie banálnych opakujúcich sa činností, aplikácia poznatkov z výskumu, ktorá zvyšuje kvalitu výstupu, či možnosť práce online, ktorá znižuje potrebu tráviť čas cestovaním z miesta na miesto. Aby mohla produktivita rásť, firmy musia investovať do zlepšovania svojho fungovania. Počas pandémie to bola nevyhnutnosť, ktorá priniesla svoje ovocie. Samozrejme len tomu, kto rozumne investoval a sial svoju budúcu úrodu.

Vyšší hodinový výkon znamená vyšší rast bez toho, aby sa zvýšili inflačné tlaky. Vyšší rast znamená vyššie mzdy pre zamestnancov a zisky pre firmy, vyššie zisky znamenajú vyššie ceny akcií. To vysvetľuje fakt, že investori sa prestali báť toho, že silná ekonomika prinesie vyššie úroky. Bol to jeden z hlavných dôvodov, prečo očakávaná recesia ekonomiky nenastala.

Vyššia produktivita zabezpečí, že spoločnosti si udržia svoje marže a môžu pritom dvíhať mzdy. Ak sa táto rovnováha naruší a produktivita začne klesať, bude to znamenať tlak na prepúšťanie. A presne toto sa stalo v úvode roka 2025. Jeden kvartál zmenu trendu nemusí spôsobiť, ale pozornosť je na mieste.

Kto neseje, nebude žať

Produktivita pracovnej sily klesla po prvý raz po troch rokoch, a to tempom 1,5 percenta. Pôvodný odhad bol pritom pokles o 0,8 percenta. Dôvodom slabej reálnej produktivity bol vyšší ako očakávaný rast nákladov na pracovnú silu. Pracovníci teda vyrobia menej, ale pýtajú vyššie mzdy. To znamená, že firmy môžu čeliť ďalšiemu tlaku na marže, a to v čase, keď im ich okresávajú vyššie importné clá. To znamená menšie možnosti investovať a ak sa situácia zhorší, môže nastať tlak na prepúšťanie.

Letecké spoločnosti, maloobchod a výrobcovia automobilov prestali zverejňovať svoje odhady ziskov, pretože neistota ohľadne ďalšieho vývoja je privysoká. Ak doteraz hospodárstvo nadpriemerne rýchlo rástlo a inflácia sa spomaľovala, teraz môže nastať presný opak. Nie len v dôsledku vysokých ciel, ale aj z dôvodu poklesu produktivity. Zisky firiem a ceny akcií budú túto zmenu reflektovať už čoskoro.