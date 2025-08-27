Efektívnejší výber daní predstavuje kľúčovú prioritu každej vlády. Prvým výraznejším opatrením v tejto oblasti, zavedeným po finančnej kríze, bola takzvaná bločková lotéria. Tento systém motivoval spotrebiteľov k online registrácii pokladničných dokladov prostredníctvom finančných výhier. Cieľom bolo identifikovať falšované alebo nezaevidované doklady, čo štátu umožnilo odhaliť daňové úniky a sankcionovať zodpovedné subjekty. Napriek tomu sa systém stretol s ostrou kritikou médií a nezískal si ani širšiu podporu verejnosti, v dôsledku čoho bol po deviatich rokoch zrušený.
V rovnakom období začalo s budovaním vlastného systému na odhaľovanie daňových únikov aj susedné Maďarsko. V súčasnosti ide o jedinú krajinu v regióne, ktorá vykazuje daňovú medzeru na DPH pod tromi percentami a vo výbere tejto dane patrí medzi najúspešnejšie štáty Európskej únie.
Kým v Maďarsku činila daňová medzera v roku 2022 len 2,3 percenta, na Slovensku dosiahla až 14,6 percenta. V peňažnom vyjadrení to pre maďarský štátny rozpočet znamená ročnú stratu 400 miliónov eur, zatiaľ čo ten slovenský prichádza o takmer 1,5 miliardy eur. Pokiaľ by Maďarsko vykazovalo rovnakú mieru neefektivity vo výbere daní ako Slovensko, jeho ročná strata by stúpla až na 2,6 miliardy eur.
Kľúčové faktory maďarského úspechu
Ústredným prvkom maďarskej stratégie je systém Online Számla. Ide o centralizovanú platformu, prostredníctvom ktorej sú podnikateľské subjekty povinné v reálnom čase elektronicky reportovať údaje z definovaného okruhu faktúr priamo Národnému daňovému a colnému úradu (NAV). Tento prístup predstavuje zásadný posun od tradičného modelu periodického (ex post) vykazovania k priebežnej (online) kontrole transakcií.
Jedným z kľúčových faktorov úspechu bolo postupné zavádzanie systému, ktoré umožnilo podnikom aj daňovej správe plynule sa adaptovať na nové podmienky. Tento proces sa začal už v roku 2013 implementáciou online registračných pokladníc, a to v čase, keď daňová medzera na DPH v Maďarsku dosahovala vysokú úroveň 21,67 percenta.
Kľúčový zlom nastal v roku 2018, keď vstúpila do platnosti požiadavka na nahlasovanie údajov v reálnom čase (Real-Time Invoice Reporting – RTIR). V prvej fáze sa vzťahovala na všetky faktúry s vyčíslenou DPH presahujúcou 100-tisíc HUF (približne 253 eur). Od 1. januára 2021 bola táto prahová hodnota zrušená a povinnosť sa rozšírila na všetky transakcie medzi podnikateľmi. Technologickým základom pre splnenie tejto povinnosti sa stal systém Online Számla.
Dôsledkom fungovania tohto systému je, že v Maďarsku dodnes nebola zavedená povinná elektronická fakturácia. Firmy môžu naďalej vystavovať aj papierové faktúry, avšak za podmienky, že všetky zákonom požadované údaje manuálne zadajú do online platformy, a to najneskôr do piatich dní od ich vystavenia. Tieto údaje umožňujú daňovej správe identifikovať dodávateľa, odberateľa a presnú výšku DPH. Manuálne zadávanie je však časovo náročný proces, ktorý je udržateľný najmä pre malé podniky s nízkym objemom fakturácie. Pre väčšie spoločnosti je tak administratívne aj nákladovo výhodnejšie prejsť na plne elektronickú fakturáciu a automatizovaný prenos dát.
Popri sledovaní finančných transakcií v reálnom čase (RTIR) zaviedlo Maďarsko aj ďalší kontrolný mechanizmus – Elektronický systém kontroly cestnej prepravy tovaru (EKÁER). Jeho hlavným cieľom je potláčať takzvané karuselové podvody (Missing Trader Intra-Community fraud – MTIC), a to prostredníctvom monitorovania reálneho fyzického pohybu tovaru na území Maďarska.
Princíp fungovania systému spočíva v tom, že pre prepravu určených kategórií tovaru je nevyhnutné vopred získať unikátne identifikačné číslo EKÁER. Hoci sa pôvodná povinnosť vzťahovala na všetok tovar, neskôr bola zúžená len na takzvané rizikové produkty (napr. potraviny, stavebné materiály, poľnohospodárske plodiny). Toto číslo s platnosťou pätnásť dní musí byť počas celej doby prepravy viazané na konkrétnu zásielku. Subjekt zodpovedný za nahlásenie (deklarant) je povinný v systéme uviesť podrobné údaje, ako sú identifikačné údaje odosielateľa a príjemcu, adresy nakládky a vykládky, popis, hodnota a hmotnosť tovaru, ako aj evidenčné číslo vozidla. Porušenie tejto povinnosti podlieha prísnym sankciám, ktoré zahŕňajú pokutu až do výšky 40 percent hodnoty tovaru a možnosť zaistenia celej neregistrovanej zásielky.
Podstata úspechu maďarského modelu nespočíva v izolovanom fungovaní jednotlivých systémov, ale v ich vzájomnej integrácii a synergickom efekte. Každý prvok pritom plní presne definovanú úlohu: online registračné pokladnice pokrývajú transakcie na úrovni maloobchodu (B2C); systém Online Számla (RTIR) monitoruje finančný tok prostredníctvom digitálneho záznamu faktúr (B2B); a systém EKÁER kontroluje fyzický pohyb tovaru.
Vzájomná integrácia týchto systémov poskytuje maďarskej daňovej správe (NAV) vysoko efektívny nástroj na krížovú kontrolu údajov. Analytici tak môžu v reálnom čase porovnávať dáta z oboch systémov: overujú, či k digitálne zaevidovanej faktúre v systéme RTIR existuje aj záznam o reálnej preprave tovaru v EKÁER, a zároveň kontrolujú, či deklarovaná preprava má zodpovedajúce finančné krytie v podobe faktúry. Akýkoľvek nesúlad, ako napríklad faktúra na veľký objem tovaru bez priradeného čísla EKÁER, slúži ako okamžitý podnet na začatie daňovej kontroly.
Prečo Slovensko zaostáva
