Digitálne euro má byť podľa Európskej centrálnej banky (ECB) elektronickým ekvivalentom hotovosti. Malo by ísť o doplnok bankoviek a mincí, a teda o rozšírenie ďalšej možnosti platby. „Podobne ako míňate peniaze na vašom bankovom účte, môžete na platbu digitálnymi eurami použiť kartu alebo telefónnu aplikáciu. Išlo by však o peniaze centrálnej banky, zaručené a kryté ECB,“ informujú centrálni bankári. Vysvetľujú, že zatiaľ čo dnes má verejnosť prístup k peniazom centrálnej banky len v podobe bankoviek, vďaka digitálnemu euru by sa posilnila úloha centrálnej banky ako „stabilizujúceho prvku platobného systému“.

Výstraha pre hotovosť

„Eurosystém bude aj naďalej ponúkať bankovky a podporovať ich dovtedy, kým po nich bude dopyt,“ uvádza ECB. No zároveň jedným dychom pripomína, že hotovosť sa používa čoraz menej a jej postavenie ako hlavného platobného prostriedku je ohrozené. Načrtla, že v prípade geopolitického napätia či sankcií uvalených na Európu by hotovosť naďalej bola núdzovým riešením.

Viaceré európske krajiny v tomto čase čoraz hlasnejšie diskutujú o význame hotovosti. Považujú ju za dlho overený bezpečný platobný nástroj, ktorý nesklame ani v krízových časoch. Práve hodnotu súkromia označovali mnohí Európania za jednu z najpodstatnejších v rámci verejných konzultácií o digitálnom eure. Správa Eurosystému z apríla 2021 potvrdila, že súkromie pri platbách najviac oceňujú Nemci či Rakúšania.

Člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta a výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis však pred pár dňami odkázali, že ochrana súkromia bude prioritou aj pri digitálnom eure a používaní európskej digitálnej peňaženky, „ECB nebude vidieť žiadne osobné údaje používateľov ani ich platobné zvyklosti“, uviedli. Tvrdia, že ak sa bude digitálne euro používať v offline režime, budú to viac chránené platby ako tie, ktoré ponúkajú momentálne dostupné digitálne platobné metódy.