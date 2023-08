Tempo zdražovania hypoték sa bude najbližší rok vyvíjať v závislosti od inflácie a posilnenia, respektíve oslabovania ekonomiky. V každom prípade platí, že do konca roka by mali úrokové sadzby podľa očakávania Národnej banky Slovenska (NBS) narásť o 0,25 až 0,50 percenta, čím bude hypotéka atakovať päťpercentnú hranicu.

V prípade poklesu cien bytov o dve percentá v najbližšom polroku pri zvýšení úrokovej sadzby o 25 bázických bodov môže mať klient nižšiu splátku. Ak sa hodnota nehnuteľností zníži o tri percentá, tak dokonca pri zvýšení sadzby úroku o 0,5 percenta dostane kupujúci približne rovnakú výšku splátky ako predtým.

Vývoj hypoték je otázny

V prípade výrazného poklesu HDP v eurozóne očakáva analytik spoločnosti XTB Marek Nemky deflačné tlaky, čím by sa mohli úrokové sadzby znížiť. Recesia by však podľa neho nebola pre trh s nehnuteľnosťami pozitívnym signálom.

„Naopak, v prípade dlhodobejšej inflácie by sme videli ešte vyššie úrokové sadzby, a tým aj vyššie úroky na hypotékach,“ zdôrazňuje M. Nemky s tým, že v takomto prípade očakáva tlak aj na rast miezd i ceny nehnuteľností.

„Úrokové sadzby sú mechanizmus, ako ovplyvňovať dopyt. Keďže sme aktuálne pozorovali prehriatu ekonomiku a ceny nehnuteľností narástli za rok 2021 a 2022 medziročne o 20 percent, bolo nutné znížiť dopyt, aby sa nevytvorila bublina a ošiaľ na trhu s nehnuteľnosťami," dodáva analytik z XTB.

Podľa projektového manažéra pre reality spoločnosti Finportal Michala Kubíka klesajú ceny podobným tempom, ako v posledných rokoch rástli. Stabilizáciu očakáva v druhej polovici budúceho roka, keď sa ceny dostanú na úroveň roku 2019.

„Vývoj ovplyvňuje kombinácia viacerých faktorov: priemerná mzda v regióne, stabilizácia inflácie, koniec rastu úrokových sadzieb, pripadne stabilná politická situácia.“

Oživenie trhu s realitami

Komerčné banky sa tiež snažia, napriek tomu, že zvyšujú úroky, oživiť trh s nehnuteľnosťami, a to napríklad „hypotékou naopak“. Ide o schválený úver na bývanie na istý čas vopred. To znamená, že klient má zabezpečenú hypotéku a pol roka či rok na to, aby si našiel pre seba vhodný byt.

Experti na reality a investície sa zhodujú v tom, že takáto hypotéka je prostriedkom, ako zrýchliť proces predaja nehnuteľností, čiže môže pomôcť stabilizovať realitný trh. Klient si jednoducho zazmluvní hypotéku s vopred určenou sumou a s aktuálne platným úrokom, teda oproti budúcnosti nižším. Istou nevýhodou je, že na rozdiel od klasickej hypotéky sú úrokové sadzby pri tomto type úveru o čosi vyššie.

Ako dodáva analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický, kupujúci je dnes na koni. „Skôr, ako zaplatí rezervačnú zálohu za kupovanú nehnuteľnosť, chce si byť istý, že zvládne jej financovanie. Tomu sa prispôsobuje aj celý obchodný prípad.“

Pre prípad zmeny práce