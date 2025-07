Celé desaťročia tvorili ruské exporty plynu do Európy jednu z hlavných tepien príjmov štátneho rozpočtu. Ešte v roku 2021 sa cez plynovody Bratstvo, Gazela, Jamal a TurkStream prepravovalo 75 percent ruského exportu plynu.

Neschopnosť či neochota Moskvy dodať do Európy dostatok plynu v roku 2021 a následný útok na Ukrajinu všetko zmenili. Exporty ruského plynu do Európy sa prepadli o viac ako 70 percent, a to napriek tomu, že export skvapalneného plynu vo forme LNG stúpol.

Rusko tento plyn nemá kam vyviezť, pretože plynovody do Európy prepravujú len minimálne množstvá a ruskí plynári nemajú technológie ani kapacity premeniť väčšie objemy plynu na LNG. Jedinou nádejou Moskvy sa tak stal jej sused na východe – Čína. Tá má však zmluvne pokryté dostatočné objemy, diverzifikovaných dodávateľov a čoraz väčšie kapacity energie z obnoviteľných zdrojov. A podľa toho sa k Rusku aj správa.

Keď Rusko muselo prosiť

V roku 2007 Ministerstvo energetiky Ruska schválilo budovanie plynovodu Power of Siberia (Sila Sibíri) z Ruska do Číny. V roku 2012 ruský prezident Putin inštruoval Gazprom, aby začal s výstavbou plynovodu. V tom čase prebiehali rokovania s Čínou, pretože projekt potreboval byť krytý dlhodobou zmluvou, aby bol rentabilný.

Rokovania sa ťahali už od roku 2004 a boli poznačené neustálymi zlyhaniami a opätovnými začiatkami. Keďže výstavba už prebiehala a zmluva stále chýbala, Rusko v roku 2014 súhlasilo s nižšími cenami oproti pôvodne navrhovaným. Navrhovaná cena bola 400 dolárov za 1 000 m³, pričom do EÚ v tom čase dodávalo plyn v priemere za 380 dolárov. Čína sa však zaviazala platiť len 350 dolárov za 1 000 m³.

Ekonomickú nevýhodnosť projektu mal vyvažovať fakt, že plynovod diverzifikoval ruské exporty plynu a mal predstavovať len začiatok dlhodobej spolupráce. Rusko zároveň v čase anexie Krymu potrebovalo demonštrovať Európe, že ju nepotrebuje. Starý kontinent mal byť vďačný za plyn, ktorý dostáva, a nekritizovať Moskvu. Plynovod bol uvedený do prevádzky v roku 2019 a v roku 2024 dosiahol plnú kapacitu. Zmluva bola podpísaná na 30 rokov, teda do roku 2044.

Ďalší projekt – plynovod Power of Siberia 2 – bol navrhnutý v roku 2013, no o dva roky neskôr bol pozastavený na neurčito pre nesúhlas mongolskej vlády s navrhovanou trasou. Nový plynovod má byť podstatne dlhší ako Power of Siberia 1, a má viesť z plynových polí na polostrove Jamal cez celé Rusko. Plánovaná kapacita je takmer dvojnásobná – 98 miliárd kubických metrov ročne. Dohoda o finálnej trase bola uzavretá koncom roka 2023 a výstavba sa mala začať v roku 2024. Rokovania však stále nie sú ukončené.

Problémy sú v zásade dva. Prvým je, že Gazprom v dôsledku výpadku príjmov z Európy čelí finančným problémom a možno nebude mať na výstavbu prostriedky – bude teda potrebovať štátnu pomoc. Druhým problémom je fakt, že zatiaľ neexistuje dlhodobá zmluva o dodávkach plynu, ktorá by projekt finančne zabezpečila. Podpis sa pôvodne očakával na jar 2024. Nestalo sa tak.

Čína však nové dodávky plynu nepotrebuje minimálne do roku 2030 a nemá dôvod sa ponáhľať. Od Ruska očakáva, že pokryje náklady na výstavbu celého plynovodu. V prípade potreby môžu pomôcť čínske banky. Zároveň požaduje ešte nižšie ceny plynu. V roku 2023 platila Čína o 46 percent nižšiu cenu plynu ako Európa a Turecko (272 vs. 482 dolárov za 1 000 m³). Ešte minulý rok mal Peking na rokovania čas a očakával ďalší pokles cien. Nechcel zbytočne zvyšovať svoju závislosť od Ruska – interné pravidlo totiž znie, že nijaká krajina nedodáva viac ako 20 percent čínskej spotreby akéhokoľvek paliva.

Ruský plyn je zrazu vítaná alternatíva

Útoky na Irán a obavy z priechodnosti Hormuzskej úžiny, vedúcej popri iránskom pobreží, kde tankery v poslednom čase čelili rušeniu GPS signálu, zmenili rozhodovanie Pekingu. Čína importuje až 30 percent svojej spotreby plynu vo forme LNG z Kataru a Spojených arabských emirátov, pričom tankery prechádzajú práve cez Hormuz. Zároveň až 90 percent iránskeho exportu smeruje do Číny, ktorá tak pokrýva 15 percent svojich dovozov práve z tejto krajiny.

Peking tak odkladá obavy z priveľkej závislosti od ruského plynu a urýchľuje rokovania o plynovode Power of Siberia 2. V Moskve sú z tohto obratu nadšení a naznačujú, že dohoda o dlhodobých dodávkach plynu cez nový plynovod je po rokoch neúspešných rokovaní na spadnutie.

Samozrejme, aj keby bola dohoda uzavretá zajtra, výstavba a spustenie plynovodu potrvajú približne päť rokov. V tomto období sa môže situácia ešte zmeniť a dopyt po ruskom plyne nakoniec nemusí byť taký veľký, ako Moskva dúfa. Čína zároveň požaduje výrazný vplyv na vlastníctvo plynovodu – čo je v ruskom plynárenskom sektore doteraz nevídané. Rusko doteraz nechcelo ustúpiť, no je možné, že teraz zmení názor. Šanca na uzatvorenie obojstranne výhodnej dohody s Čínou nebola dlho taká vysoká ako teraz.