Sedím nad svojím bankovým výpisom a opäť si kladiem tú istú otázku: Čo s peniazmi, ktoré mi každý mesiac zostanú na účte? Nie je ich veľa, ale ako človek, ktorý sa nevyzná vo finančných trhoch a nikdy neštudoval ekonomické grafy, som si doteraz myslel, že investovanie nie je nič pre mňa. Mýlil som sa. V súčasnosti už totiž nemusíte byť milionár, aby ste mohli investovať a ochrániť svoj majetok pred infláciou. Nemusíte mať ani finančného poradcu, ani ekonomické vzdelanie. Existuje nástroj, ktorý je zároveň jednoduchý, flexibilný a efektívny – volá sa ETF .

Zdroj: HABERL Wealth Management VELTY portfóliá - investovanie do ETF od 20 € mesačne

Čo vlastne kupujem keď investujem do ETF?

Položil som si zásadnú otázku: Čo vlastne kupujem, keď investujem do ETF? Odpoveď som si predstavil veľmi jednoducho. Namiesto jedného jablka kupujem košík rôzneho ovocia. V tom košíku je Apple, Microsoft, Coca-Cola aj BMW – stovky firiem v jedinom „balíčku“. Ak jednému ovociu scvrkne šupka, ostatné ho zachránia. Práve tak funguje ETF: rozloží riziko, zníži výkyvy a dlhodobo prekonáva infláciu.

ETF – teda burzovo obchodované fondy – sú moderné investičné nástroje, ktoré ponúkajú širokú expozíciu na stovky až tisíce spoločností po celom svete v rámci jediného produktu. Vďaka tomu investujete naraz do technologických firiem, energetiky, farmaceutického priemyslu, automobiliek či finančných domov.

Diverzifikácia je základ. Ak sa jednej spoločnosti nedarí, jej výkyv dokážu vyrovnať ostatné. Netreba však zabúdať, že isté riziko je neodlúčiteľne spojené s investíciou, a to aj do ETF.

Úspory už nestačia

Po rokoch šetrenia na bežnom účte som si uvedomil trpkú pravdu: moje úspory reálne klesajú. Inflácia znamená, že si za tie isté peniaze kúpim o pár rokov menej. Úroky v bankách sú nízke, často pod úrovňou inflácie. Moje „bezpečné“ peniaze teda potichu strácali hodnotu.

„Dlhodobé preferovanie konzervatívnych bankových produktov vedie k reálnemu znehodnocovaniu úspor, keďže nominálne úrokové sadzby na vkladoch často nedosahujú ani úroveň inflácie,“ upozornil ma Martin Krištoff, portfólio manažér spoločnosti HABERL Wealth Management . Pritom aj konzervatívne bankové produkty majú svoje riziko a náklady. Pri pohľade na historické dáta som videl, že klasické bankové sporenie znie síce dobre, ale v praxi je to len pohodlný spôsob, ako svoje peniaze pomaly stratiť.

ETF fondy naopak dokážu infláciu nielen pokryť, ale dlhodobo ju môžu aj prekonať. To všetko pri nižších nákladoch a s vyššou transparentnosťou, než akú ponúkajú tradičné finančné produkty. Získavate tak reálny rast hodnoty majetku – nie len jeho uchovanie.

Investovať môžete ihneď

Jednou z najväčších prekážok, ktoré som mal v hlave, bolo presvedčenie, že na investovanie potrebujem mať tisíce eur. To už dávno neplatí. Vďaka digitálnej platforme VELTY som mohol začať investovať už od 20 eur mesačne – bez viazanosti, bez záväzkov, bez zložitostí.

„VELTY portfóliá poskytujú investorom možnosť pravidelného investovania už od 20 eur mesačne, čím sprístupňujú kapitálové trhy širokej verejnosti,“ povedal M. Krištoff. Tento nízky vstupný prah ma príjemne prekvapil. A keď som sa dozvedel, že do 30. júna 2025 môžem investovať celý rok bez poplatkov, nebolo nad čím váhať.

Začal som si prepočítavať, čo sa stane, ak budem každý mesiac investovať 20 eur. Ak teda začnete vo veku 20 rokov a každý mesiac investujete 20 eur, po 40 rokoch môžete mať až 169 840 eur, a to z vlastného vkladu len 9 600 eur.

Samozrejme za predpokladu, ak priemerný výnos sa pohybuje na úrovni 8 – 10 percent ročne pri dynamickom portfóliu. Ak však za týchto podmienok začnem o desať rokov neskôr, výsledok bude už nižší – 55 745 eur. A pri horizonte len 20 rokov to bude 17 310 eur. To je sila zloženého úročenia. Čas je najväčší spojenec investora. Čím skôr začnem, tým väčší výsledok môžem dosiahnuť. A to aj bez toho, aby som mal v súčasnosti vysoký príjem.

Zdroj: HABERL Wealth Management Modelový príklad pravidelného investovania do vyváženého VELTY portfólia

ETF alebo dôchodkové piliere?

Zaujímalo ma, či je lepšie investovať cez ETF alebo cez druhý a tretí pilier. Donedávna som mal pocit, že ETF sú riskantnejšie a menej bezpečné. V skutočnosti je to naopak.

„ETF portfóliá VELTY poskytujú investorovi vyššiu mieru flexibility, nižšie poplatky a potenciálne vyššie zhodnotenie v porovnaní so štandardizovanými produktmi druhého a tretieho piliera,“ vysvetlil M. Krištoff s tým, že navyše ETF nie sú obmedzené zákonnými podmienkami ako piliere.

Zásadný rozdiel je aj v likvidite – ETF portfólio môžete zrušiť alebo upraviť kedykoľvek. V druhom pilieri peniaze získate až pri odchode do dôchodku. A ak dodržíte ročný časový test, z výnosov neplatíte žiadne dane. V pilieroch je zhodnotenie pod kontrolou štátu a poplatky často znižujú konečný výnos.

Ciele nad rámec dôchodku

ETF portfóliá dokážu byť riešením pre akýkoľvek cieľ. Chcete rekonštruovať byt? Kúpiť nové auto? Pripraviť peniaze na štúdium detí? Pomôcť im k vlastnému bývaniu?

„VELTY umožňuje rodičom vytvoriť systematický investičný plán pre deti s cieľom dlhodobého zhodnocovania kapitálu,“ dodal M. Krištoff. Ak rodič investuje 100 eur mesačne počas 18 rokov, pri predpokladanom výnose dynamického portfólia 10,93 percenta, môže mať dieťa na konci až 67 500 eur – z pôvodného vkladu 21 600 eur. Okrem toho je možné založiť účet priamo v mene dieťaťa, čo rodičovi umožňuje mať neustály prehľad a rozhodnúť sa, kedy a ako mu peniaze sprístupní.

Rôzne portfóliá pre každého

Veľkou výhodou investovania cez VELTY je aj to, že portfólio je prispôsobené rizikovému profilu klienta. Po vyplnení krátkeho dotazníka, ktorý zisťuje cieľ, časový horizont a schopnosť znášať riziko, mi systém odporučil vyvážené portfólio. Ale nie každý má rovnaký profil ako ja.

Konzervatívne portfólio obsahuje 70 percent dlhopisov a 30 percent akcií. Je určené pre tých, ktorí majú kratší investičný horizont alebo uprednostňujú bezpečie a menej rizika. Hodí sa napríklad pre ľudí pred dôchodkom, alebo tých, ktorí plánujú čerpať peniaze už o pár rokov.

Vyvážené portfólio, ktoré mi odporučil systém z môjho dotazníka , kombinuje 60 percent akcií a 40 percent dlhopisov. Je ideálne pre strednodobé až dlhodobé ciele – ako je bývanie, štúdium detí alebo vytvorenie rezervy na budúcnosť.

Dynamické portfólio má 100 percent akcií a je zamerané na čo najvyšší výnos. Je vhodné pre mladších investorov s dlhým horizontom, ktorí akceptujú krátkodobé výkyvy, menej bezpečia a akceptujú vysoké riziko, výmenou za dlhodobý rast. A práve v tomto portfóliu sa očakáva ročný výnos okolo 8 až 10 percent, čo prekonáva výnosy fondov v druhom a treťom pilieri.

Ak sa časom zmení situácia – napríklad prídu deti, zmeníte zamestnanie alebo sa priblížite k dôchodku – systém Velty prehodnotí Váš rizikový profil a zvolí iné vhodné portfólio.

Jednoduchosť a kontrola

Z počiatku som mal obavy, že budem musieť sledovať burzy, čítať ekonomické správy alebo analyzovať trhy. Ale práve tu sa ukázala sila moderných riešení. „VELTY eliminuje technickú a psychologickú bariéru vstupu do sveta investícií prostredníctvom intuitívnej digitálnej platformy, ktorá klienta vedie celým procesom od vyplnenia investičného dotazníka až po výber optimálneho portfólia,“ uisťuje M. Krištoff.

Zvládol som to za pár minút. Vyplnil som investičný dotazník, zistil svoj rizikový profil a systém mi odporučil vyvážené portfólio. A čo bolo posledným impulzom? Akcia, vďaka ktorej môžem celý rok investovať bez akýchkoľvek poplatkov. Nulový správcovský poplatok, žiadne vstupné ani výstupné poplatky.

„Kampaň bez poplatkov v prvom roku je strategickým krokom na podporu finančnej gramotnosti a motiváciu verejnosti k investovaniu,“ zdôraznil M. Krištoff. Po skončení kampane ostáva poplatok len 0,7 percenta plus DPH ročne. A to sa už dá zvládnuť. Výhodou navyše je, že registrácia je kompletne digitálna, trvá niekoľko minút a investovať môžete už do 24 hodín.

Začal som ako skeptik, ktorý si myslel, že investovanie je len pre bohatých. Dnes viem, že môže investovať každý. Aj za dvadsať eur mesačne si môžete vybudovať portfólio plné akcií najväčších svetových firiem. A čo je najdôležitejšie – svoje peniaze máte vždy pod kontrolou. Netreba čakať na ideálny moment. Ideálny čas začať je práve teraz.

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenia spoločnosti HABERL Wealth management, o.c.p., a.s.. Investovanie je spojené s rizikom straty. Údaje uvádzané v modelových prípadoch sa týkajú hrubej simulovanej výkonnosti. Dosahovaná výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.