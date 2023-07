Investovanie v podielových fondoch bude od nového roka oslobodené od dani z príjmu. Zrušenie povinnosti odviesť štátu devätnásť percent má jedno zásadné pravidlo. Výhodu získajú len minimálne tri roky staré investície. Táto zmena sa bude týkať aj v minulosti nakúpených podielových fondov a novelu zákona o daní z príjmu podpísala prezidentka Zuzana Čapútová.

Presná výška daňovej úspory bude závisieť od výnosov konkrétneho podielového fondu. „Ako modelový príklad môžeme použiť človeka, ktorý pravidelne investuje dvesto eur mesačne po dobu dvadsiatich rokov a priemerný ročný výnos dosiahne 3,5 percenta. Tento konkrétny klient ušetrí na dani z príjmu dovedna niečo vyše štyritisíc eur,“ priblížil Tomáš Cár, riaditeľ Real Estate Transactions spoločnosti 365.invest. Klient počas dvadsiatich rokov investoval 48-tisíc eur a samotný výnos dosiahol niečo nad 21-tisíc eur.

Inými slovami, nová zmena znamená, že na jednorazové investície do podielových fondov sa nebude vzťahovať žiadna daň po uplynutí troch rokov od vstupu do fondu. V prípade výberu peňazí pred spomínanou lehotou musí investor počítať so zaplatením devätnásťpercentnej dane z príjmu. Pri pravidelnom investovaní sú oslobodené len tie podiely, ktoré klient nakúpil minimálne pred troma rokmi a cenné papiere s kratšou dobou nadobudnutia sa normálne zdania. Takto nastavený systém motivuje ľudí do dlhodobého sporenia. Zároveň sa daňová výhoda týka len fyzických osôb, ktoré nemajú podielové fondy v obchodnom majetku.

Prvý polrok sa akciám darilo

Slováci majú vo fondoch slovenských správcov investovaných takmer 11,91 miliardy eur. Ide o údaj za apríl 2023. Pre porovnanie, v tom istom mesiaci mali slovenské domácnosti uložené v bankách 45,95 miliardy eur. Peniaze na bežných bankových účtoch sú v priemere zhodnotené o 0,02 percenta za rok a pri ročných termínovaných vkladoch o 2,84 percenta. Ide o mnohonásobne nižší výnos oproti súčasnému rastu cien. Napríklad ministerstvo financií za celý tento rok očakáva infláciu vo výške 10,6 percenta.

Konkurovať inflácii ako-tak dokážu jedine akciové podielové fondy. Tie počas prvých šiestich mesiacov tohto roku nemali problém dosiahnuť dvojciferné výnosy. Zatiaľ sa nenaplnili obavy, že akciové trhy po minuloročnom prepade skončia v červených číslach aj tento rok pre pokračovanie vo zvyšovaní základnej úrokovej sadzby zo strany amerického FEDu a Európskej centrálnej banky. „História ukazuje, že dva za sebou idúce negatívne roky sa na akciových trhoch dejú iba veľmi výnimočne. Pozitívny prvý polrok to zatiaľ potvrdzuje. Akciové trhy tak postupne vymazávajú poklesy z minulého roku,“ konštatuje Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu.