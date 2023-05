Po pohrome, ktorú zažilo začiatkom minulej dekády, sa Grécko uchádza o rehabilitáciu svojej pozície vo svete. Dokumentovali to aj nedeľné voľby, v ktorých síce vyhrala strana Nová demokracia súčasného premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, no na víťazstvo to stačiť nebude a voľby sa budú v lete opakovať.

Čo je pre vládu dôležitejšie, k moci sa nedostane ľavicová opozícia, ktorá by mohla reformy posledných rokov zvrátiť. Ak sa skutočne podarí súčasnej vláde pokračovať aj najbližšie štyri roky, ratingové agentúry sľubujú, že Grécko opäť získa investičný rating. V roku 2012 sa pritom dostalo do selektívneho bankrotu.

Helénskemu štátu sa darí výborne. Minulý rok ekonomika narástla o 5,9 percenta, rok predtým o 8,4 percenta. Jeho rast HDP bol dvakrát vyšší ako v prípade eurozóny a ani tento rok by to nemalo byť iné. Darí sa aj exportu, ktorý medzi rokmi 2010 a 2021 vzrástol o 90 percent.

Minulý rok pri vyššej inflácii a slušnom ekonomickom raste poklesol verejný dlh krajiny voči HDP o 23 percentuálnych bodov. Výnosy vládnych 10-ročných dlhopisov sú síce nad štyrmi percentami, no je to menej ako v prípade Talianska.

Krajina má perspektívu najmä z pohľadu akciových trhov, keď aténsky akciový index (ASE) v tomto roku vzrástol o 22 percent. Týmto výsledkom zaznamenal šiesty najvyšší rast spomedzi 92 krajín sveta. Rast ťahali najmä banky, ktorých zlé úvery poklesli z úrovne 50 percent v roku 2016 na sedem percent v súčasnosti.

Do krajiny prúdia aj veľké zahraničné investície, príkladom je Microsoft či Pfizer. Minulý rok priame zahraničné investície vzrástli o 50 percent a dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku merania v roku 2002. Grécku tiež pomôžu európske zdroje z plánu obnovy, ktoré by mali dosiahnuť viac ako 30 miliárd eur, čo predstavuje 18 percent HDP.

Britská banka Barclays argumentuje, že krajina sa prebúdza do „tretieho ekonomického megacyklu“. Tento ekonomický „úspech“ má ale horkú príchuť. Grécko si prešlo bolestivou defláciou, ktorá na ňom zanechala dlhodobé šrámy. Stalo sa ukážkou, čo prežijú štáty, ktoré si na svoj dlh nedajú pozor.