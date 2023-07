Tempo rastu globálneho HDP je dlhodobo priamo úmerné miere rastu zamestnanosti obyvateľstva. Obe miery sa výrazne spomalili z 2,5 percenta v rokoch 1972 až 1982 na iba 0,8 percenta v rokoch 2012 až 2022. Dôvodom boli štrukturálne problémy spôsobené klesajúcou pôrodnosťou a starnutím obyvateľstva, ktorých tlaky len zosilnili ekonomické krízy posledných 15 rokov a následne pandémia.

Do akej miery môže generatívna umelá inteligencia ovplyvniť rast globálnej ekonomiky a trhu práce sa stalo predmetom hodnotení rôznych inštitúcií. Správa americkej banky Goldman Sachs naznačila, že generatívna umelá inteligencia by mohla zvýšiť ročný globálny HDP o sedem percent, čo je ekvivalent nárastu ročného globálneho HDP o takmer sedem biliónov dolárov počas 10-ročného obdobia.

Boom produktivity práce

Podľa najnovšej správy spoločnosti McKinsey o ekonomickom potenciáli generatívnej AI by však čísla mohli byť ešte pôsobivejšie. Automatizácia určitých činností by napríklad mohla priniesť ročný nárast globálnej ekonomickej produktivity o 0,2 až 3,3 percenta v závislosti od tempa zavádzania technologických inovácií, pričom generatívna umelá inteligencia by prispela mierou 0,1 až 0,6 percenta.

Išlo by tak o vytvorenie ročnej hodnoty v rozmedzí 2,6 až 4,4 bilióna dolárov v závislosti od konkrétnych odvetví. Najväčší potenciálny prínos má pre oblasť rozvinutých technológií, maloobchodu a bankovníctva. Naopak, najmenší vplyv bude mať na poisťovníctvo, poľnohospodárstvo a telekomunikácie.

Autori štúdie identifikovali 63 spôsobov využitia generatívnej AI, ktoré sa už používajú v 16 obchodných oblastiach, a modelovali jej potenciálny vplyv na 850 profesií. Rozsah možností generatívnej AI je už teraz pôsobivý – vďaka schopnosti rozpoznávať, spracovávať jazyk a v dôsledku toho viesť nepretržitý dialóg je AI schopná prevziať významnú časť úloh zamestnancov. Spracovanie obrovského množstva údajov umožňuje vyššiu efektivitu a produktivitu v oblastiach znalostnej práce.

Predchádzajúca predpoveď, že technológia dosiahne strednú schopnosť porozumieť ľudskému jazyku stanovená na rok 2027 čínskou biotechnologickou spoločnosťou MGI sa rýchlo prehodnotila. Ukazuje sa, že generatívna umelá inteligencia by mohla dosiahnuť produktivitu na úrovni ľudí už v roku 2023 a celkové percento hodín, ktoré by sa teoreticky dalo automatizovať integráciou technológií, ktoré už dnes existujú, sa zvýšilo z približne 50 percent na 60 až 70 percent. 75 percent výhod generatívnej AI bude pochádzať zo zákazníckych operácií, marketingu, vývoja softvéru a z výskumu a vývoja.

Oblasti silného vplyvu AI