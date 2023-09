Sú dobré správy z ekonomiky dobrými správami aj pre akcie? Logická odpoveď by mala znieť áno. Kto sa však na finančnom trhu pohybuje dlhodobo, vie, že to nie je také jednoduché. Dobré správy z ekonomiky môžu znamenať aj vyššiu infláciu a tým aj vyššie úrokové sadzby. To už nie je až taká dobrá správa pre akcie.

Tak, ako obchodovať akcie na základe makroekonomických výsledkov z ekonomiky? To záleží od toho, v ktorom období sa nachádzate a na akej úrovni je inflácia. Počas väčšiny dvadsiateho storočia sa akcie a výnosy dlhopisov pohybovali opačnými smermi.

To znamená, že medzi vývojom akcií a výnosmi dlhopisov existovala záporná korelácia. Zjednodušene povedané cena akcií aj dlhopisov sa pohybovala podobným smerom. Keď cena dlhopisu rastie, jeho výnos vždy klesá a naopak.

Pred rokom 2000 bol ekonomický rast väčšinou silný a podobne silná bola aj inflácia. Slabšie dáta z ekonomiky boli často vnímané ako úľava, pretože sa zvyšovala šanca, že americká centrálna banka (Fed) si dá prestávku vo zvyšovaní sadzieb, a možno ich dokonca zníži. V tých časoch boli sadzby bežne na úrovniach päť a viac percent.

Slabšie dáta z ekonomiky preto spôsobovali rast akcií, pričom výnosy dlhopisov klesali. Silné dáta z ekonomiky vytvárali obavy z prehrievania, akcie klesali a výnosy dlhopisov rástli. Toto sa nedialo vždy, ak bola ekonomika slabá, lepšie dáta boli prijímané pozitívne. Väčšinu 20. storočia však centrálne banky museli chladiť ekonomiku z dôvodu vyššej inflácie.

Po roku 2000 to mali investori ľahšie

Situácia sa začala meniť po roku 2000, keď Fed začal s dodávaním likvidity na trh a priniesol tak inováciu v stimulovaní ekonomiky. Zároveň sa inflácia vďaka rastu produktivity a globalizácii začala strácať. S výnimkou niekoľkých rokov pred Veľkou recesiou (2005 – 2008) inflácia nebola problémom, skôr existovala obava z deflácie.

Na finančnom trhu sa zmenilo správanie sa investorov. Inflácia už nebol problém a skôr sa sledovalo, či Fed bude z dôvodu slabej ekonomiky stimulovať (nakupovať dlhopisy), alebo nie. Po roku 2008 boli totiž úroky na nule alebo len tesne nad ňou.

Dobré správy tak boli dobrými správami pre akcie, zároveň to však však znamenalo menšie stimuly, takže dlhopisy klesali a ich výnos rástol. Akcie aj výnos dlhopisov sa pohybovali väčšinou v rovnakom smere. To bola obrovská výhoda pre tzv. zmiešané portfóliá zložené z akcií aj dlhopisov. Buď rástli akcie, alebo dlhopisy.