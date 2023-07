Keďže sa blíži septembrový termín refixácie parlamentných percent, politikov začalo viac zaujímať, ako sa budú refixovať sadzby hypotekárnych dlžníkov.

Smer zacítil, že parlamentom schválené pravidlá pre predčasné splácanie problém ľudí, ktorí nevládzu splácať úver, nevyrieši a tak predstavil vlastný návrh. Chce vrátiť bonikáciu hypoték. Podľa návrhu strany by mohli úrokovú dotáciu získať všetci dlžníci na úver maximálne 100-tisíc eur. Ich príjem by však nesmel byť vyšší ako 1,6- násobok priemernej mzdy.

Dva percentuálne body by poskytol štát a ďalší jeden až dva body samotná banka.

Otázna je spravodlivosť takéhoto nastavenia, a to pre veľké regionálne rozdiely. V Bratislave by štátna bonifikácia pokryla zhruba 31 štvorcových metrov, no v Nitrianskom kraji až 70 metrov. Pritom práve v Bratislave je dostupnosť bývania najnižšia v rámci celého Slovenska.

Problém zvaný dostupnosť úverov

Platy sú síce opticky najvyššie, ale negatívne to kompenzujú najdrahšie nehnuteľnosti. Napríklad v roku 2021 si Bratislavčan s mediánovým príjmom mohol dovoliť hypotéku len na 39 štvorcových metrov bývania, kým Trnavčan až 57 štvorcov a Nitra dokonca 68 metrov. To bolo ešte v časoch, keď boli hypotekárne sadzby na minimách. Mediánový príjem za novšie obdobie ešte nepoznáme, no ak by rástlo rovnako rýchlo ako priemerná mzda, pre Bratislavčana by sa dostupnosť bývania znížila na 21 štvorcových metrov a pre Nitrana na 47.

Robert Fico použil príklad dlžníka, ktorému narástla splátka z 840 na 1 316 eur. Jeho úver mohol byť podľa odhadov TRENDu 185-tisíc eur, čo je v hlavnom meste hypotéka na bežný byt. Ak by sa naňho vzťahovala pomoc s bonifikáciou, ktorá by zasiahla len časť úveru, nová splátka by bola zhruba 1 150 eur, čiže nárast splátky by bol stále výrazný.

Platí totiž jednoduchá logika: čím je hypotéka vyššia, tým vyššie navýšenie splátky môže klient očakávať. Lenže bonifikácia pokryje hypotéky len do výšky 100-tisíc eur.

Otázne tiež je, či má význam dotovať hypotéky celoplošne. Smer síce hovorí, že hypotéky sa zvýšia v najbližších rokoch 400-tisíc ľuďom, no podľa odhadov NBS by ťažkostiam so splácaním úverov mohlo čeliť len šesť percent dlžníkov.