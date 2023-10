Vzdelávanie patrilo k dôležitejším témam vo volebnej kampani. Často sa však spomínalo v kontexte ideologického smerovania školstva. Ako keby bolo prirodzené, že deti nekriticky preberú všetko, čo sa v laviciach naučia. Postkomunistický zlozvyk memorovania sa totiž zo školstva vytráca len veľmi pomaly.

K zmene nepostačí reforma, nech už bude napísaná akokoľvek dobre. Dôležití sú vykonávatelia – učitelia, ktorí by zo školy nemali utekať do druhej práce. Naopak, ideálny pedagóg je ten, ktorí nadšene príde po hodine do zborovne, že ho žiaci faktograficky opravili, alebo s ním vecne diskutovali.

Jednoduchá matematická úloha pre budúcich ministrov školstva tak znie: Dvojizbový byt stojí 170-tisíc eur. Koľko potrebuje zarobiť učiteľ, aby nemusel prísť ráno do školy s výhovorkou, že písomky neopravil, lebo mu ich zjedol pes jeho rodičov, u ktorých musí stále bývať.

Politici majú viacero nápadov, ako stanoviť odmeňovanie učiteľov a to v pomerne k všeobecnej priemernej mzde či voči typickému ohodnoteniu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Väčšinu zamestnancov však viac ako nominálna hodnota výplaty zaujíma reálne kúpyschopnosť, ktorá sa do veľkej miery odvíja práve od ceny bývania.

Aj preto je vyššia miera odchodov z pedagogického zboru práve v oblastiach s drahšími nehnuteľnosťami. Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky bude v roku 2025 chýbať vyše osemtisíc pedagógov. Riešenie treba hľadať čo najskôr.

Až dvakrát vyšší plat

TREND sa pozrel na to, ako by mali vyzerať platové rozdiely medzi učiteľmi, aby zabezpečili podobnú dostupnosť bývania. Do úvahy nebral iba jednoduchý pomer platu a cien nehnuteľností, ale skutočnú dostupnosť bývania cez hypotéku po zohľadnení pravidiel proti nadmernému zadlžovaniu.