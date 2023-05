Najrýchlejšie zvyšovanie sadzieb za posledné dekády postupne speje k svojmu koncu. Ešte raz sa zvýšia sadzby, potom sa bude vyčkávať a ekonomika by mala postupne chladnúť.

Ak by sa situácia skutočne vyvinula takto, bolo by to ideálne. Ak sa však pozrieme na vývoj ekonomiky, inflácie a úrokov za posledný rok, vidíme množstvo prekvapení, ktoré sa skrátka neočakávali.

Aj tento krát existuje slušná šanca, že všetko bude inak. Finančné kontrakty viazané na úrokové sadzby (Secured Overnight Financing Rate) totiž ukazujú, že sadzby môžu ísť veľmi skoro prudko nadol.

Po prudkom náraste príde prudký pokles

Sekanie úrokových sadzieb by malo začať už v júni (na máj je započítaná 80-percentá šanca zvýšenia sadzieb a berie sa ako hotová vec) a do dvoch rokov by mali byť sadzby na polovičnej úrovni.