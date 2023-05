Banky platia na vkladoch najviac za dekádu a pravdepodobne budú platiť ešte viac. Úroky na kreditných kartách prepisujú rekordy, s 20-percentnými sadzbami by bol spokojný aj legendárny krotiteľ inflácie Paul Volcker, ktorý bol šéfom Fedu v rokoch 1979 až 1987.

Sadzby hypotekárnych úverov rastú tempom, aké si nepamätá nie len súčasná generácia, ale ani tá pred ňou. Ekonomika je na prahu najočakávanejšej recesie za dlhé roky.

Aj to je výsledok najrýchlejšieho zvyšovania sadzieb za štyridsať rokov. Tento cyklus sa nevyznačoval len tým, že bol rýchly, ale aj tým, že očakávaný vrchol úrokových sadzieb sa posúval neustále vyššie a vyššie, pretože inflácia nespomaľovala.

Teraz už naozaj posledné zvýšenie

Tentoraz to však bude pravdepodobne iné. Rast sa raz musí skončiť a väčšina odborníkov predpokladá, že to Fed ukončí už tento týždeň. Úrokové sadzby zvýši do pásma od päť po 5,25 percenta. Tým dorovná vrchol cyklu zvyšovania úrokových sadzieb spred globálnej finančnej krízy, ktorý trval od roku 2004 do roku 2006 a skončil presne v tom istom pásme.

Nedá sa vylúčiť ani to, že zvyšovanie sadzieb bude neskôr pokračovať, ale minimálne nateraz by to malo stačiť. Padla ďalšia veľká banka a pribúdajú príznaky, že inflácia skutočne spomaľuje.

Ďalšie zasadnutie Fedu bude až v polovici júna a dovtedy by mali inflačné dáta poskytnúť centrálnym bankárom dostatočné uistenie, že sadzby sú dostatočne vysoko a netreba ich tlačiť vyššie.

Sme oveľa bližšie ku koncu cyklu zvyšovania sadzieb, ako k jeho začiatku. Loretta Mester, prezidentka Cleveland Fed

Májové zvýšenie sadzieb bude zároveň jubileom, pôjde o desiate zvýšenie úrokov v rade. Okrem okrúhleho čísla však existuje viacero dôvodov, prečo by sa malo zvyšovanie zastaviť. V prvom rade väčšina členov Fedu na zasadnutí v marci videla vrchol práve na tejto úrovni.

Odvtedy inflácia spomaľuje v súlade s očakávaniami. Jadrová inflácia si síce dáva načas, história však naznačuje, že sa do trendu zvykne pripojiť s oneskorením a do júnového zasadnutia sa budú dáta zverejňovať ešte dvakrát.

Banky čoraz viac obmedzujú úverovanie, čo by malo tiež prispieť k spomaleniu inflácie. Práve na to sa Fed spolieha a nechce urobiť chybu, že zvýši sadzby prirýchlo a namiesto postupného spomaľovania inflácie vypukne rovno finančná kríza. Tak či onak je finančný systém na hrane. Vidieť to práve na bankovom aj realitnom sektore.

Ak banky čelia odlivu vkladov, budú musieť obmedziť úverovanie. Dostupnosť úverov je najnižšia od leta 2022 a tento trend bude pokračovať. Greg McBride, finančný analytik portálu Bankrate