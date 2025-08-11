Nie je prekvapením, že medzi výškou nemocenských dávok a dĺžkou trvania práceneschopnosti existuje priama súvislosť. Krajiny ako Nemecko a Nórsko sa radia medzi tie s najvýhodnejšími podmienkami pre zamestnancov. V Nemecku dostávajú pracovníci počas prvých šiestich týždňov choroby plnú mzdu. V Nórsku platí zamestnávateľ plný plat počas prvých 16 dní, po ktorých náklady preberá štát, a to až na jeden celý rok.
Slovenský systém taktiež nezaostáva. Zamestnávateľ pokrýva prvých desať dní, po ktorých preberá platbu Sociálna poisťovňa. Poistenec následne dostáva 55 percent denného vymeriavacieho základu. Je to podstatne viac ako napríklad vo Veľkej Británii, kde sú podmienky o poznanie skromnejšie.
Od pandémie covidu sa však počet dní strávených mimo práce z dôvodu zdravotných ťažkostí zreteľne zvýšil, najmä v Európe. V reakcii na tento trend viaceré štáty pristupujú k prísnejším opatreniam. Vo Francúzsku premiér François Bayrou nedávno oznámil, že zakročí proti zneužívaniu nemocenských dovoleniek s cieľom znížiť rastúci deficit štátu. Inšpektori podľa neho zistili, že v polovici prípadov dlhších ako 18 mesiacov neexistuje opodstatnený dôvod na práceneschopnosť.
Tamojšia národná zdravotná poisťovňa sa preto chystá kontaktovať ľudí, ktorí sú mimo práce dlhšie ako 18 mesiacov, aby preverili ich možný návrat. Kontroly sa sprísnia aj pre niektorých lekárov. Najkontroverznejším návrhom je pritom zrušenie kompenzácie za absencie kratšie ako osem dní, čo by mohlo ušetriť pol miliardy eur ročne.
Podobný boj proti zneužívaniu PN prebieha aj na Slovensku. Od januára 2025 môžu posudkoví lekári priamo ukončovať fiktívne práceneschopnosti, čo už za prvých päť mesiacov prinieslo štátu úsporu 24 miliónov eur. Počas leta ministerstvo práce plánuje ďalšie legislatívne zmeny a zaviesť kontroly na miestach, kde je práceneschopnosť najviac zneužívaná, ako napríklad počas skúšobnej doby alebo ochrannej lehoty po prepustení. V hľadáčiku sú aj firmy, ktoré v zimných mesiacoch umelo posielajú zamestnancov na PN, lebo nemajú dostatok práce, čo je problém najmä v stavebníctve.
Pandémia ako hlavný vinník?
