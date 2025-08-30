Predaje Tesly v Európe sa v júli zosypali o 40 percent. Automobilka Elona Muska tak zaznamenala siedmy mesiac po sebe s poklesom. Na druhej strane čínske BYD pokračuje v raketovom ťažení – s nárastom registrácií o 225 percent sa stalo jasným víťazom mesiaca.
Podľa údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) sa v júli zaregistrovalo len 8 837 nových vozidiel Tesla. Pre porovnanie, BYD dosiahlo 13 503 registrácií, čím Teslu nielen predbehlo, ale potvrdilo aj prudko rastúcu silu čínskych značiek na starom kontinente.
Muskove problémy na starom kontinente
Pokles Tesly je o to výraznejší, že celkový trh s elektromobilmi v Európe rástol. Tesla teda stráca v čase, keď konkurencia napreduje. Dôvody sú viaceré.
Na jednej strane tvrdý konkurenčný tlak – Európa sa stáva bojiskom, kde čínske automobilky chrlia nové modely a tlačia ceny nadol. Na druhej strane imidž Tesly nahlodáva samotný E. Musk. Jeho kontroverzné vyhlásenia a prepojenie na administratívu Donalda Trumpa poškodili značku v očiach mnohých európskych zákazníkov.
Okrem toho môžu byť nižšie predaje Tesly v Európe spôsobené aj tým, že E. Musk čoraz viac hovorí o robotickej budúcnosti a samojazdiacich autách. To však tradičných spotrebiteľov môže znepokojiť, pretože sa obávajú, že sa táto technologická vízia môže prejaviť na úkor výroby a dostupnosti „klasických“ elektromobilov, na ktoré sú zvyknutí. Tento faktor taktiež prispieva k neistote trhu a môže spôsobiť, že zákazníci budú radšej siahnuť po modeloch konkurencie, ktoré ponúkajú overené riešenia.
Veľké sklamanie Cybertruck
Firma navyše už dlho nepriniesla zásadnú inováciu vo svojom modelovom rade. Cybertruck, ktorý mal byť prelomovým projektom, sklamal očakávania.
Cybertruck mal byť revolúciou na štyroch kolesách. Realita je však iná – predaje sú fiaskom. Podľa údajov Cox Automotive sa v druhom kvartáli 2025 predalo len 4 306 kusov, čo je medziročný prepad o viac než 50 percent. Celoročný odhad nepresiahne 22-tisíc vozidiel, hoci E. Musk ešte nedávno sľuboval až 250-tisíc ročne.
Dôvodov je viac než dosť. Radikálne hranatý dizajn, ktorý mal byť odvážnym lákadlom, odplašil tradičných zákazníkov. Sľuby o ťažnej sile, dojazde či nosnosti zostali nenaplnené. K tomu sa pridali výrobné problémy a osem dobrovoľných zvolávacích akcií už v prvom roku, čo podlomilo dôveru kupujúcich.
Konkurencia pritom nezaháľala. Ford F-150 Lightning či GMC Hummer EV stavili na osvedčený recept – klasickejší dizajn a spoľahlivejšie parametre. A cenovka? Kým E. Musk pôvodne hovoril o 40-tisíc dolároch, realita začína takmer na sto tisícoch.
E. Musk síce sľubuje lacnejší masový elektromobil s výrobou od druhej polovice 2025, no investori aj zákazníci zatiaľ čakajú na niečo, čo Teslu opäť nakopne.
Teslu dusí aj vlastná stratégia
