Emmanuel Macron v období manévrov čínskej armády v blízkosti Taiwanu vyhlásil, že hoci je Európa spojencom Spojených štátov, nemala by byť ich vazalom. Európa by sa nemala nechať zatiahnuť do krízy okolo Taiwanu, tvrdí francúzsky prezident. Na znak zmierlivého tónu s Čínou francúzski podnikatelia posilňujú spoluprácu s čínskymi spoločnosťami.

Podnikateľské väzby

Spolu s E. Macronom do Číny cestovala skupina podnikateľov. A tak došlo k dohode nielen medzi známou francúzskou kozmetickou značkou L´Oréal a platformou elektronického obchodu Alibaba.

Európsky výrobca lietadiel Airbus podpísal dohodu s čínskou štátnou spoločnosťou pre leteckú dopravu Aviaton Supplies Holding Co. „Išlo o objednávky na 160 nových lietadiel typu A 320 a desať lietadiel A350-900,“ informoval o podrobnostiach čínsky denník China Daily. Okrem toho generálny riaditeľ Airbusu Guillaume Faury podpísal dohodu o rozšírení montáže a ďalšej čínskej výrobnej linky.

Predseda Ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Ladislav Vaškovič pre TREND nedávno upozornil, že práve Čína môže vo výrobe lietadiel postupne predbehnúť európsky kontinent. „V súčasnosti sa stovky dopravných lietadiel objednávajú pre čínskych a indických dopravcov – zatiaľ u európskeho výrobcu – ale už dnes je zjavné, že o dvadsať rokov zrejme Airbus stratí postavenie v prospech čínskych výrobcov. Európska únia je dnes ešte technologicky špičkové zoskupenie, ale aj tu pozorujeme rýchlejšie napredovanie Číny,“ dodal.

Francúzi si doterajšie obchodné vzťahy s Čínou kaziť nechcú. A to ani v oblasti jadrovej energetiky. Francúzska štátna energetická spoločnosť EDF (Électricité de France) a čínska štátna spoločnosť CGN (China General Nuclear Power), ktorá prevádzkuje jadrové elektrárne, podpísali dohodu. Obnovujú ňou dlhodobé partnerstvo. Rovnako obe strany podpísali aj dohody o spolupráci v oblasti veternej energie medzi EDF a čínskou ťažobnou a energetickou spoločnosťou China Energy Investment Corporation.

„Energetické dohody nie sú momentálne žiadny veľký prielom, len potvrdzujú nastavený trend. Sú to veci, ktoré nejakým spôsobom už bežia a obe strany chcú, aby pokračovali. Ukazuje to, že Francúzsko chce mať s Čínou kvalitné a intenzívne vzťahy," uvádza pre TREND politológ a niekdajší český veľvyslanec vo Francúzsku Petr Drulák.

Ešte vlani vo februári E. Macron oznámil „renesanciu“ francúzskeho jadrového priemyslu s tým, že v krajine plánujú vybudovať 14 nových reaktorov.