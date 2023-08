„Na Slovensku sme za posledných 15 rokov investovali bezmála dve miliardy eur na elektronizáciu a digitalizáciu spoločnosti. Jej aktuálny stav však odhaľuje, že európske i národné financie boli použité neefektívne a neúčelne.“ Konštatuje najnovšia správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Národní kontrolóri si posvietili na to, ako 25 vybraných miest a obcí na Slovensku pracuje s elektronickými úradnými dokumentmi. Zaujímalo ich tiež, aké náklady sa spájajú s celým procesom − odkedy občan takýto dokument podá cez jeho autorizáciu doručenie až po archivovanie. Kontrolované obdobie sa vzťahuje na roky 2017 až 2022.

Zákon hovorí elektronicky, realita je „papierová“

Povinná elektronizácia výkonu verejnej moci platí pre samosprávy od novembra 2016. Želaný efekt však odvtedy vo viacerých oblastiach nepriniesla. Podľa zistení NKÚ sa zákon o e-Governmente dlhodobo porušuje. „V kontrolovaných samosprávach bola takmer polovica rozhodnutí o miestnych daniach a poplatkoch ešte minulý rok doručená listom ´po starom´, teda v rozpore so zákonom,“ upozorňuje NKÚ.

V rámci správy o kontrole úrad upozorňuje napríklad na to, že obce a mestá často nevytvárajú a neautorizujú rozhodnutia elektronicky. „Mnoho štatutárov obcí a miest považuje vlastnoručný podpis za jediný plnohodnotný spôsob autorizácie dokumentov,“ uvádza sa v správe. Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho mohol štát počas pandémie kovidu využiť čas na to, aby ľudia častejšie s úradmi komunikovali cez elektronickú schránku, no nič také sa nekonalo.

„Celý proces elektronizácie bol zo strany štátu nedostatočne nastavený a chýbala najmä informačná podporná kampaň o možnostiach a výhodách elektronickej komunikácie so samosprávou, ale aj štátom,“ vysvetľuje NKÚ príčiny súčasného stavu pre TREND.

Zatiaľ čo pri elektronizácii verejnej správy sa často hovorí o ekologickom rozmere, realita je presne opačná. Povinná elektronizácia úradných rozhodnutí totiž, paradoxne, priniesla tlačenie desiatok tisíc listov papiera navyše.