Obnoviteľné zdroje energie produkujú lacnú, ale nestálu energiu. Zmysel dávajú len v kombinácii s úložiskami energie, ktoré dokážu elektrinu uskladniť v čase prebytku a dodať ju v čase nedostatku. To je princíp prečerpávacej vodnej elektrárne alebo batériového úložiska. Prvé riešenie si vyžaduje rozsiahlu plochu (často celé údolia) a ešte väčšie investície, druhé je závislé od dovozu vzácnych kovov a náročnej výrobnej infraštruktúry.

Jaskyňa plná energie

Niet divu, že sa čoraz častejšie hľadajú lacnejšie riešenia. Izraelská spoločnosť Augwind, ktorá vstúpila na burzu pred štyrmi rokmi, má patentované svojské riešenie. Teraz ho plánuje prvýkrát nasadiť na komerčnej báze v Nemecku. Prebytočnú energiu premieňa na stlačený vzduch, ktorý je pumpovaný do soľnej jaskyne (alebo iného vhodného geologického podložia). Soľná jaskyňa je na mieste bývalej soľnej bane. Takto možno uskladniť gigawatthodiny elektrickej energie na celé mesiace.

Do jednej jaskyne sa zmestí 3 až 8 GWh energie. To postačuje na zásobovanie jedného až dvoch miliónov domácností počas celého dňa – v závislosti od počasia. Batériové úložiská sa zvyčajne nevyužívajú dlhšie ako štyri hodiny nepretržite, pričom typicky pracujú počas 2 až 8 hodín denne. Vďaka svojej kapacite by mala technológia Augwind prekonať doteraz najväčšiu vzduchovú batériu v Číne, ktorá má kapacitu 0,3 – 1,5 GWh.

Odhadované náklady dosiahnu 7 až 15 miliónov eur, čo predstavuje približne desatinu ceny porovnateľného úložiska s použitím tradičných batérií. Úložisko bude situované v blízkosti solárnych a veterných elektrární, čím sa minimalizuje zaťaženie rozvodnej siete.

Soľ v podzemí je silne koncentrovaná a stlačená tlakom hornín, vďaka čomu dokáže odolať aj vysokému tlaku. Vyťažené soľné bane sa už v minulosti používali na skladovanie plynu či vodíka – a to bez únikov, hoci tieto plyny majú menšie molekuly než bežný vzduch. Práve to je kľúčové pre efektívnosť tohto typu úložiska. Uložená energia nedegraduje a zostáva dostupná celé mesiace.

Po ukončení povoľovacieho procesu potrvá výstavba vzduchovej batérie 9 až 12 mesiacov, jej uvedenie do prevádzky ďalších 3 až 6 mesiacov. V prípade potreby čerpania energie bude stlačený vzduch poháňať 3 až 4 turbíny s výkonom od 3 do 10 MW.

Pilotný projekt ako partnerstvo všetkých stakeholderov

Nevýhodou systému je, že sa nedá spustiť v priebehu sekúnd – na rozdiel od lítiovo-iónových batérií. Z tohto dôvodu budú turbíny kombinované s tradičnými batériami, ktoré dokážu dodať energiu v prvých okamihoch vysokej spotreby, kým sa turbíny spustia.

Kým projekt získa finálny súhlas, spoločnosť Augwind vytvára partnerstvá s miestnymi stakeholdermi - vlastníkmi podzemných baní, prevádzkovateľmi elektrární, obchodníkmi s energiou a priemyselnými podnikmi. Záujem nemeckých spoločností je veľký a očakáva sa, že pôjde len o pilotný projekt, po ktorom budú nasledovať ďalšie. Rozhodujúca bude prevádzková efektívnosť.

Technológia AirBattery sľubuje prevádzkovateľovi náklady na úrovni 10 až 15 dolárov za uskladnenú kilowatthodinu počas niekoľkých týždňov. To predstavuje opäť menej než desatinu nákladov tradičných batérií, ktoré začínajú na úrovni 180 dolárov za kilowatthodinu (započítané kapitálové aj prevádzkové náklady).

Nákladovo efektívne uskladňovanie energie bez potreby dovozu surovín z Číny by mohlo predstavovať zaujímavé riešenie pre energetickú transformáciu nemeckej ekonomiky. A možno nie len pre ňu.