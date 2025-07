Priestor na znižovanie cien hypoték sa dá odhadnúť na základe výnosov desaťročných štátnych dlhopisov, ktoré reflektujú celkové trhové očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb a rizika. Ak finančné inštitúcie ponúkajú úvery na bývanie s výrazne vyššími úrokmi, než sú aktuálne výnosy štátnych dlhopisov, naznačuje to potenciál na znižovanie sadzieb. Naopak, ak sú úroky z hypoték voči týmto výnosom len mierne vyššie, priestor na zlacňovanie je obmedzený.

V máji 2025 dosiahol priemerný výnos slovenských desaťročných štátnych dlhopisov 3,49 percenta, zatiaľ čo priemerná úroková sadzba na hypotékach bola 3,66 percenta. Objektívne dáta nenaznačovali výrazný priestor na znižovanie úrokov. Napriek tomu sa na trhu objavili viaceré ponuky úverov na bývanie s úrokmi mierne pod úrovňou výnosov štátnych dlhopisov, čo svedčí o ochote bánk konkurovať si aj za cenu relatívne slabších marží.

Refinancovanie sa vypláca

Najnižšie úrokové sadzby však banky neposkytujú každému. „Úrok 3,18 percenta je dostupný pre klientov, ktorí refinancujú svoj hypotekárny úver na bývanie a zvolia si fixáciu na tri roky. Minimálna výška úveru musí byť 40-tisíc eur,“ objasňuje Jozef Daňo, hovorca Fio banky. Refinancovanie znamená, že klient si prenesie existujúci úver z inej banky s cieľom získať výhodnejšiu sadzbu. V prípade, že si klient berie nový úver na kúpu vlastného bytu alebo domu, teda nejde o refinancovanie, dostane vyššiu úrokovú sadzbu – konkrétne 3,28 percenta ročne.

Slovenský trh s úvermi na bývanie je flexibilný. Dlžníci môžu bez problémov prejsť k lacnejšej konkurencii, pretože zákon bankám zakazuje účtovať sankčné poplatky v prípade, že klient odchádza v čase ukončenia fixácie úrokovej sadzby. Ak však klient zvolí iný termín na predčasný odchod, banka môže sankčné poplatky účtovať, čo spôsobí, že prechod k lacnejšej konkurencii sa v takom prípade nevyplatí.

Z pohľadu klienta je optimálne riešiť zmenu úrokovej sadzby niekoľko mesiacov pred ukončením fixácie. Niektoré banky sa totiž snažia predísť odchodu klientov ponukou úrokových sadzieb na úrovni konkurencie. Iné inštitúcie zase vsádzajú na to, že klienti začnú riešiť refinancovanie na poslednú chvíľu a nemusia stihnúť vybaviť všetky potrebné formality v stanovenej lehote.

Samotný prechod na nižšiu úrokovú sadzbu sa oplatí aj pri relatívne malom znížení úroku. Klient má od banky požičaných napríklad 200-tisíc eur na úver so splatnosťou tridsať rokov, pričom ročný úrok činí 4,5 percenta a mesačná splátka dosahuje 1 013 eur. Po dvoch rokoch splácania, vzhľadom na zložité úročenie, zostáva dlžná suma vo výške 194 540 eur. Banka klientovi ponúkne zníženie úrokovej sadzby na 3,9 percenta, čo by znamenalo zníženie mesačnej splátky na 953 eur. Ak by sa klient rozhodol pre odchod ku konkurencii s ročnou sadzbou 3,18 percenta, mesačná splátka by klesla na 875 eur.

Ako je to inde

Pri domácnostiach, ktoré hypotéku splácajú niekoľko rokov, je riziko nesplatenia minimálne. Väčšina dlžníkov svoje záväzky riadne splní, čo vytvára pre banky motiváciu prilákať takýchto klientov prostredníctvom nižších úrokových sadzieb. V minulosti táto stratégia vyústila do úrokovej vojny, v dôsledku ktorej patrili slovenské úvery na bývanie k najvýhodnejším v rámci eurozóny.

V súčasnosti je situácia odlišná. Podľa posledných dostupných údajov dosahovala v máji priemerná úroková sadzba hypoték na Slovensku 3,66 percenta, čo predstavuje piatu najvyššiu hodnotu v eurozóne. Najdrahšie úvery poskytujú banky v Lotyšsku, kde ročný úrok dosahuje 4,10 percenta. Naopak, najnižšiu priemernú sadzbu zaznamenala Malta s úrokom 1,88 percenta, pričom priemer v eurozóne bol 3,30 percenta.

