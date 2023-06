Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) upozornila, že chovatelia vlani museli oveľa skôr používať krmivo, ktoré mali pripravené až na jeseň. Okrem toho vlani situáciu komplikovali neustále sa zvyšujúce ceny energií. „Vstupy išli abnormálne nahor – ceny energií, aktívnych látok, prípravkov na ochranu rastlín. V niektorých prípadoch až o tisíc percent,“ uviedol v rozhovore pre TREND výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš.

Podnikatelia v tomto sektore žiadali kompenzácie od štátu, aby nemuseli zápasiť s ešte väčšími škodami. Vlani v septembri vláda nakoniec schválila poľnohospodárom kompenzácie za extrémne sucho v celkovej výške 50 miliónov eur.

Tohtoročné odštartovanie žatvy čakajú na prelome júna a júla. Hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v týchto dňoch uviedla, že očakávajú dobrú úrodu, a to vďaka chladnejšiemu máju a dostatku zrážok.

Na kompenzáciu následkov sucha, ktoré sa však v uplynulých rokoch viackrát opakovali, sa hľadajú riešenia aj v iných európskych krajinách. Vo viacerých z nich však už poisťovne obmedzujú vyplácanie poistiek farmárom pre extrémy v počasí, keďže tých je v posledných rokoch čoraz viac.

Rizikový fond

SPPK už roky volala po vzniku rizikového fondu, ktorý by mal fungovať s finančnou podporou štátu aj poľnohospodárov.

„Na Slovensku je rizikový fond ako Columbova žena. Stále o ňom počujeme, ale ešte nikdy sme ho nevideli. Rizikový fond by mal pokrývať práve tie nepoistiteľné udalosti, do ktorých patria aj extrémy v počasí. Vidíme to ako systémové riešenie,“ uviedol ešte vlani podpredseda SPPK s tým, že takýto fond v okolitých krajinách funguje dlhodobo a má svoj význam.

V apríli 2023 predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR strategický materiál na vytvorenie rizikového fondu do medzirezortného pripomienkového konania. Agropotravinárske komory na Slovensku však k tomu nemali jednotný postoj.