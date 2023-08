Výskumná fáza digitálneho eura sa začala v októbri pred dvoma rokmi. Odvtedy Európska centrálna banka posudzuje možnosti koncepcie a distribúcie digitálnej európskej meny a jej prípadný vplyv na trh.

V júni predložila legislatívny návrh o digitálnej spoločnej európskej mene. Pred začiatkom tohtoročného leta člen výkonnej rady ECB Fabio Panetta a výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis uviedli, že ochrana súkromia bude pri digitálnom eure prioritou. Predstavili zámer jeho používania aj v offline režime, teda bez prístupu na internet. Tvrdia, že takto budú platby digitálnym eurom chránené viac ako tie, ktoré už v súčasnosti ponúkajú existujúce digitálne platobné metódy. ECB si od digitálneho eura sľubuje posilnenie menovej suverenity eurozóny či efektívnosť v európskom platobnom sektore.

Náhrada alebo doplnok hotovosti

Predstavitelia európskych inštitúcií uvádzajú, že digitálne euro bude doplnok k hotovosti. To v rozhovore pre TREND potvrdzuje fintech expert Národnej banky Slovenska (NBS) Daniel Ďuriač. O cieli digitálneho eura hovorí: „Hlavným zmyslom je, aby to bola digitálna forma oficiálnej meny, ktorú by verejnosť aj odborníci všeobecne akceptovali a dalo by sa s ňou platiť pri platbách na internete, v obchodoch, alebo dokonca aj offline. Ak ECB digitálne euro spustí, bude to vždy iba možnosť, nie povinnosť. Bude to doplnok k hotovosti a nemá ambíciu hotovosť nahradiť.“

Zatiaľ čo ECB a vedenie EÚ tvrdia, že offline verzia bude rovnako bezpečná ako hotovosť, vznikajú na druhej strane obavy. Spájajú sa s rizikami v digitálnom virtuálnom svete.