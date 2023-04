Firmy rodinného charakteru v praxi okrem iného narážajú na problém desiatky rokov chýbajúcej úpravy dedičského práva. Novela zákona o nadáciách, ktorú predložilo ministerstvo spravodlivosti, má ponúknuť fyzickým osobám možnosť efektívnejšej správy majetku. Plánuje zaviesť inštitút súkromnej nadácie. Ak by navrhovaný zákon prešiel, účinný by bol od prvého januára 2024.

Legislatíva na Slovensku by tak následne rozlišovala medzi dvoma nadáciami – tou, ktorá vznikla na verejnoprospešné účely a súkromnou nadáciou. Podľa rezortu by sa po prijatí novely nadviazalo na to, čo v slovenských pomeroch už historicky existovalo, keď nadácia slúžila aj na iný typ účelu ako verejnoprospešný.

Súkromné nadácie a rodinné podnikanie

Ministerstvo spravodlivosti sa v súčasnosti pri formách správy majetku prikláňa k európskej kontinentálnej tradícii. Nejde tak v otázke správy majetku cez anglo-americký systém zvereneckých fondov. „Na naše pomery tento inštitút nevyzeral ako ideálny. Slovensko preto ide cestou novej inštitúcie, ktorá bude mať právnu subjektivitu a jasne stanovené pravidlá správy majetku,“ uviedol poradca ministra spravodlivosti Peter Štrpka na TREND konferencii Rodinné firmy.

Rezort sa novelizáciou zákona o nadáciách a zavedením inštitútu súkromnej nadácie snaží urobiť medzikrok v rámci správy majetku či dedenia, keďže naďalej prebieha rekodifikácia súkromného práva. No tá sa môže zavŕšiť najskôr o tri až päť rokov.

Ministerstvo pri príprave materiálu postupovalo tak, aby bola navrhovaná štruktúra správy majetku formou súkromných nadácií administratívne čo najjednoduchšia. Navrhovatelia sa tak snažili predísť argumentom o drahej a komplikovanej registrácii súkromnej nadácie.