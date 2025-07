Keď Donald Trump počas prezidentskej kampane sľuboval, že „Amerika si zoberie späť svoju priemyselnú silu“, málokto to bral doslova. No dnes sa tento sľub pretavuje do konkrétnych burzových pohybov. Jedným z najvýraznejších príkladov je MP Materials – spoločnosť, ktorá sa stala stelesnením snahy Spojených štátov obnoviť domácu ťažbu strategických surovín a znížiť závislosť od Číny. Práve táto téma sa v súčasnosti dostáva na výslnie – a investori ju hltajú.

Ak dnes siahnete po akciách MP Materials, vchádzate do vysoko koncentrovanej investičnej hry. Ide totiž o takmer učebnicový príklad „pure play“ – firma, ktorej celý príbeh sa točí výlučne okolo jednej komodity. V tomto prípade vzácnych zemín. Tento kalifornský producent, ktorý prevádzkuje jedinú aktívnu baňu na tieto strategické suroviny v USA, sa stal v posledných týždňoch hviezdou Wall Street.

Od začiatku roka vzrástli akcie MP už o 280 percent – k rastu výrazne prispela aj čerstvá dohoda s Applom, ktorá sama o sebe v deň oznámenia pridala ďalších 20 percent. Nie je to však len Apple. Firma čerstvo podpísala zmluvu aj s americkým ministerstvom obrany, ktoré sa dokonca chystá stať najväčším akcionárom spoločnosti. V priebehu jediného týždňa tak akcie takmer zdvojnásobili svoju hodnotu – a MP Materials využila moment, aby si na trhu ešte rýchlo dofinancovala 650 miliónov dolárov novou emisiou akcií. Ak máte radi príbehy o americkej technologickej suverenite, toto je váš moment.

Od ťažby k finálnemu produktu

Apple investuje do MP pol miliardy dolárov, aby si v USA vytvoril vlastný, plne vertikálny reťazec – od ťažby až po výrobu magnetov (mine-to-magnet), ktoré sú nevyhnutné pre iPhony, iPady aj MacBooky. Podľa šéfa Applu Tima Cooka: „Americká inovácia poháňa všetko, čo v Apple robíme, a táto partnerstvo posilní americkú technologickú suverenitu.“ Od roku 2027 majú byť všetky magnetické komponenty používané v produktoch Apple vyrábané zo sto percent recyklovaných vzácnych zemín a kompletne spracované na americkej pôde.

Výraz „mine-to-magnet“ označuje kompletný výrobný reťazec – od ťažby vzácnych zemín až po finálnu výrobu vysokovýkonných permanentných magnetov. Tie sú kľúčovou súčasťou moderných technológií, od elektromotorov a smartfónov, cez drony a obranné systémy, až po veterné turbíny. V praxi to znamená, že firma si celý proces drží pod vlastnou kontrolou: najskôr vyťaží surovinu (napríklad neodým), potom ju spracuje na oxidy alebo čisté kovy, a napokon z nich vyrobí samotné magnety, ktoré putujú priamo do finálnych produktov – či už ide o iPhony, elektromobily, drony alebo americké stíhačky.

Pre Apple ide o strategickú poistku – firma sa zbaví závislosti od ázijských dodávateľov, získa „zelenšiu“ značku a zároveň si vylepší politické skóre vo Washingtone. Generálny riaditeľ MP James Litinsky to prezentuje ako návrat americkej industrializácie: „Spolupráca s Applom posilňuje našu vertikálnu integráciu a obnovuje výrobné kapacity Ameriky v rozhodujúcom momente.“

Wall Street to miluje