Počas tohto roka dostanú registrované cirkvi na Slovensku od štátu o päť miliónov eur viac ako vlani.

V roku 2024 sa finančný príspevok môže ešte zvýšiť. Do parlamentu sa totiž v uplynulých dňoch dostal návrh novely zákona 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Novelu predložili poslanci OĽANO Anna Andrejuvová, Jozef Lukáč a Richard Vašečka.

Navrhujú, aby sa v najbližších rokoch finančné príspevky štátu pre cirkvi navýšili. Chcú, aby sa to odrazilo najmä na vyšších platoch farárov, ktoré dnes, podľa ich slov, patria k najnižším v ekonomike. Upozorňujú na „pretrvávajúcu disproporciu medzi indexáciou transferu cirkvám a rastom minimálnej mzdy.“ Tvrdia, že neúmerným spôsobom vytvára tlak na financovanie platov duchovných v rámci všetkých cirkví, čo ich môže postupne posunúť na hranicu sociálnej chudoby.

Navrhované zmeny

Ak by novela v parlamente prešla, zmenil by sa spôsob výpočtu príspevku štátu na financovanie platov duchovných. A to tak, že by sa navyšovanie neodvodzovalo od valorizácie miezd štátnych zamestnancov, ale od rastu priemernej mzdy v hospodárstve.

V rámci ďalšej zmeny poslanci navrhujú zabezpečiť, aby rast transferu každej cirkvi nebol pod úrovňou rastu minimálnej mzdy. Vidia to ako riešenie najmä pre menšie cirkvi. „Viac ako 96 percent príspevku štátu je použitých na mzdové náklady, súčasný stav neumožňuje valorizovať platy ani vo výške rastu minimálnej mzdy. Je to o to naliehavejšie, že mzdy zamestnancov, najmä duchovných, sú na úrovni minimálnej mzdy, aj s praxou nad dvadsať rokov,“ uvádzajú poslanci v rámci navrhovaných zmien.

Aktuálny stav financovania