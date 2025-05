Na okraji nemeckého mesta Arnstadt sa rozprestiera továreň, ktorá symbolizuje novú etapu globalizácie. Čínska spoločnosť CATL, svetový líder vo výrobe batérií pre elektromobily, tu investovala 1,8 miliardy eur do svojho prvého závodu mimo Číny. Tento krok nie je len o výrobe batérií pre značky ako BMW či Volkswagen; je to strategická reakcia na meniace sa pravidlá svetového obchodu, kde protekcionizmus a colné bariéry naberajú na sile.

Rozhodnutie CATL expandovať do Európy bolo motivované viacerými faktormi. Po prvé, Európa, a najmä Nemecko, predstavujú kľúčové trhy pre elektromobily, s rastúcim dopytom po batériách. Po druhé, blízkosť k hlavným automobilovým výrobcom umožňuje efektívnejšiu logistiku a rýchlejšie reakcie na potreby trhu. A napokon, investície v Európe pomáhajú spoločnosti obísť obchodné obmedzenia a clá, ktoré by inak mohli ovplyvniť export z Číny.

Kľúčové faktory pre úspech

Arnstadt nebol vybraný náhodne. Jeho centrálna poloha v Nemecku, výborná dopravná infraštruktúra a blízkosť k hlavným automobilovým centrám robia z neho ideálne miesto pre takúto investíciu. Okrem toho, región ponúka kvalifikovanú pracovnú silu a podporu výskumu a vývoja, čo sú kľúčové faktory pre úspech v high-tech odvetví.

CATL však neplánuje zastaviť svoju expanziu len v Nemecku. Spoločnosť už oznámila plány na výstavbu ďalších závodov v Maďarsku a Španielsku, čím posilňuje svoju prítomnosť v Európe a zabezpečuje si pozíciu lídra v oblasti batérií pre elektromobily na tomto kontinente. V Maďarsku továreň CATL v Debrecíne zatiaľ nie je v prevádzke – výroba batériových článkov sa má spustiť až v priebehu roka 2025. V Španielsku bola výstavba závodu oficiálne potvrdená v decembri 2024, pričom výroba batérií by mala začať na konci roka 2026.

Táto stratégia je odpoveďou na rastúce napätie v globálnom obchode a snahu Číny diverzifikovať svoje investície a znížiť závislosť od tradičných trhov. Pre CATL predstavuje európska expanzia nielen obchodnú príležitosť, ale aj spôsob, ako sa prispôsobiť novým realitám svetového hospodárstva.

Rozhodnutie CATL expandovať priamo do EÚ bolo odpoveďou na narastajúce clá – minulý rok Brusel zaviedol až 45-percentné prirážky na čínske elektromobily. Ako to obísť? Investuj v zahraničí, vytvor lokálne pracovné miesta a obíď obchodné obmedzenia. A zdá sa, že to funguje. Čínske investície v zahraničí vyskočili v prvom štvrťroku 2025 medziročne o 28 percent, teda o 48 miliárd dolárov. Tento krok zároveň pomáha Číne zmierniť kritiku z nadmerného exportu a obchodných deficitov, no prináša aj nové výzvy – vyššie náklady na energiu, kultúrne rozdiely a riziko úniku know-how. Pre európsky biznis to znamená tvrdšiu konkurenciu, ale aj prílev investícií a pracovných miest, pričom náklady na infraštruktúru často nesú miestni daňoví poplatníci.

Z továrne v Arnstadte dnes vychádzajú batérie pre najväčších nemeckých výrobcov. Ale za fasádou high-tech závodu sa ukrývajú problémy, ktoré ukazujú, že globalizácia na čínsky spôsob naráža na limity.

Energia drahá, kultúrny šok ešte drahší