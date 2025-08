Betón na päť ciest okolo Zeme, oceľ ako zo 116 Empire State Buildingov a rozpočet väčší než HDP Slovenska. Tak vyzerá nová veľká stávka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Na rieke Yarlung Tsangpo v Tibete sa rozbieha výstavba najväčšej hydroelektrárne planéty. Náklady predstavujú 167 miliárd dolárov, výkon môže dosiahnuť až 70 gigawattov – čo zodpovedá celoročnej spotrebe elektriny vo Veľkej Británii.

Megalomanská priehrada nie je len o elektrine. Je to politický odkaz čínskeho prezidenta, ekonomický stimul, environmentálna výzva a geopolitický nástroj v jednom.

Peking verí, že keď stagnuje ekonomika, treba kopať. A kopať poriadne hlboko. Nová priehrada vzniká v regióne, kde rieka padá do jedného z najhlbších kaňonov sveta. Inžinieri plánujú prevŕtať horské masívy, aby cez turbíny previedli mohutný prúd vody – a potom ho pustili späť do rieky. Oblasť leží v seizmicky aktívnom pásme, len kúsok od epicentra zemetrasenia s magnitúdou 8,6 z roku 1950.

