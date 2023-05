Otváranie čínskej ekonomiky po ukončení neúprosných protipandemických opatrení malo zvýšiť dopyt po rope a potenciálne aj utesniť trh s čiernym zlatom. To by znamenalo plné využívanie všetkých ťažobných kapacít a pokles zásob. Spôsobilo by to výrazný tlak na rast ceny ropy.

Dáta mapujúce vývoj zásob skutočne naznačovali, že cena by mala ísť nahor. Na trhu však prevládali obavy z recesie a možného budúceho prepadu dopytu. Preto cena ropy nestúpala. Naopak, nedávno bola ešte neďaleko 18-mesačného minima.

Situácia na trhu sa však vyostruje. Dopyt po rope od najväčšieho importéra na svete, teda Číny, nielen rastie, ale rastie rýchlejšie ako analytici predpovedali. A hoci svoje očakávania upravili smerom nahor, skutočné dáta ich opäť predstihli. Neukojiteľný smäd čínskych rafinérií po rope je späť.

Európska energetická agentúra v nedávnej prognóze vyhlásila, že rast dopytu bude tento rok vyšší, ako doteraz jej analytici predpokladali. Zatiaľ čo naposledy očakávali rast o dva milióny barelov, teraz je to už 2,2 milióna barelov.

Čínsky podiel na tempe rastu dopytu je viac ako 60 percent. Hoci dopyt v Európe aj USA slabne, rast v Číne prekročil očakávania a viac ako kompenzuje nižšie importy Západu.

Americká energetická agentúra (EIA) tieto závery potvrdzuje, hoci jej vychádzajú mierne odlišné čísla, trend je rovnaký. Čínsky dopyt ide nahor a prepisuje pôvodné odhady celosvetového dopytu.

Čína chce Urals pre seba