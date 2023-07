Trhovú cenu akcií tvoria najmä jej zisky plus ochota zaplatiť za očakávaný budúci rast. Čím výraznejšie rástli zisky v minulosti, tým väčšia je viera, že to tak bude aj v budúcnosti. Práve preto sú rýchlorastúce malé spoločnosti najdrahšie, pretože spolu s rýchlo rastúcimi ziskmi by mala rásť aj cena ich akcií a tým by mala zabezpečiť aj nadpriemerný výnos.

Kľúčové je slovo „mala“, pretože malým spoločnostiam sa ľahko môže stať, že zdroj rastu vyprší, prípadne sú očakávania manažérov či investorov prepálené. Vtedy ceny akcií zvyknú prudko klesať aj napriek tomu, že spoločnosť naďalej zarába.

Vplyvom sklamania však už nie je zaujímavá pre špekulantov, ktorí sa začnú po rýchlych zárobkoch pozerať inde. Ide o rizikový biznis, ktorý môže priniesť zaujímavé zisky, ale aj bolestivé straty.

V prípade technologických akcií, ktoré v súčasnosti ťahajú nahor celý index S&P 500 by to ale malo byť iné, veď najväčšie komponenty indexu sú tradičné nadnárodné giganty a nie malé startupy.

Firmy zamerané na umelú inteligenciu sú menšie, ale i tak stále platí, že Nvidia je veľká spoločnosť a na raste umelej inteligencie budú participovať aj spoločnosti ako Meta či Alphabet. Celý technologický sektor indexu S&P 500 je navyše diverzifikovaný medzi niekoľko desiatok spoločností.

Dávalo to zmysel v roku 2020, nie teraz