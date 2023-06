Po štrnástich mesiacoch neprerušovaného zvyšovania sadzieb americká centrálna banka Fed vyhlásila v júni prestávku, aby zistila, ako najvyššie tempo zvyšovania úrokov za posledné dekády vplýva na infláciu a vývoj ekonomiky. Na tento rok si ešte vyhradila možnosť zvýšiť úrokové sadzby dvakrát.

Finančný trh však tieto plány bral s veľkou rezervou. Vidieť to na vývoji dlhopisov, kde sa očakávania zvýšených sadzieb neprejavili vôbec. Ak by obchodníci započítavali nové maximá úrokov v tomto roku, výnosy dlhopisov mali stúpnuť. To sa však neudialo, aspoň zatiaľ.

Prečo obchodníci berú plány Fedu s rezervou? Pretože očakávajú veľmi rýchly pokles inflácie a možno aj silnejší ekonomický pokles, ktorý úplne zastaví zvyšovanie sadzieb. Možno by sa však obchodníci mali zamyslieť ešte raz.

Prestávka v Kanade sa práve skončila

Kanadská centrálna banka začala zvyšovať úrokové sadzby v marci 2022, teda v rovnakom čase ako Fed. Tempo zvyšovania bolo rovnako prudké, na začiatku roka 2023 dosiahli sadzby úrokov úroveň 4,5 percenta, pričom Fed v tom čase zvýšil sadzby do pásma 4,5 – 4,75 percenta. Kanada však v januári vyhlásila prestávku, aby mohla zhodnotiť vývoj ekonomiky a inflácie. Presne z rovnakého dôvodu ako Fed.

V júni však Bank of Canada zvyšovanie sadzieb obnovila. Dokonca ani nenaznačila, kam až by mali sadzby rásť. Skrátka ich zvýšila a plánuje ich zvyšovať ďalej. Centrálni bankári očakávali, že inflácia a ekonomická aktivita značne spomalia, ale to sa nestalo.