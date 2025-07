Bývanie sa stalo ústredným bodom politickej frustrácie v celej Európe. Od Dublinu cez Varšavu po Miláno domácnosti bežne míňajú polovicu príjmu na nájom a predstava o vlastnom bývaní je pre väčšinu ľudí nedosiahnuteľná. Ceny nehnuteľností v mestách raketovo rastú a rovnako tak nájomné.

Ľudia sa sťahujú do čoraz menších a menej dôstojných priestorov, pričom bezdomovectvo prudko stúpa. Kríza živí rast krajnej pravice – napríklad v Nemecku pomáha strane AfD a v Holandsku prispela k víťazstvu protiislamskej Slobodnej strany. Systém bývania prehlbuje sociálne nerovnosti medzi tými, ktorí majetok majú, a tými, ktorí nie.

V posledných dekádach sa moc presúvala z rúk nájomcov do rúk investorov, uvádza The Guardian. Najvýraznejším prejavom tohto posunu je vlastníctvo nehnuteľností finančnými inštitúciami. Kým v roku 2008 spravovali globálne inštitúcie nehnuteľnosti v hodnote 385 miliárd dolárov, v roku 2023 to bolo už 1,7 bilióna. Tento nárast je dôsledkom voľnej menovej politiky, ktorá urobila z európskeho bývania lukratívnu investičnú triedu. V eurozóne sa nákupy bytov investormi strojnásobili. Ako poznamenal jeden londýnsky správca aktív: „Investori do európskeho bývania sú ako mačky, ktoré ulovili smotanu.“

V niektorých krajinách dosahuje podiel inštitucionálneho vlastníctva ohromujúce úrovne. V Írsku investičné fondy odkúpili takmer polovicu novopostavených bytov od roku 2017. Vo Švédsku tvoria 24 percent prenájmov súkromného sektora. V Berlíne je v rukách inštitúcií bývanie v hodnote 40 miliárd eur, čo predstavuje desatinu celkového bytového fondu.

„Bývanie je dnes pre EÚ rovnakou hrozbou ako Rusko,“ vyhlásil nedávno barcelonský starosta Jaume Collboni. „Hrozí, že stredná a pracujúca trieda prestane veriť, že demokracia dokáže vyriešiť ich najväčší problém.“

Nie všetci investori sú rovnakí, no cieľ zarábať na bývaní znamená jediné – ceny musia rásť. Podľa bývalej spravodajkyne OSN Leilani Farhaovej majú fondy „povinnosť“ maximalizovať výnosy pre akcionárov – často sú nimi dôchodkové fondy. To vedie k tlaku na zvyšovanie nájmov, šetreniu na údržbe a zavádzaniu dodatočných poplatkov.

Súčasne sa vlády presunuli od výstavby k podpore dopytu – liberalizovali hypotekárny trh, čo zvýšilo ceny a zadlženie. Kríza v roku 2008 otvorila investorom dvere do krajín ako Španielsko, Grécko, Portugalsko či Írsko, kde mohli nakupovať „problémové“ úvery a byty za nízke ceny.

Zatiaľ čo moc prechádzala na investorov a štáty sa stávali na nich závislými, pozícia nájomcov slabla. Na podporu investícií vlády znižovali ochranu nájomcov, uvoľňovali regulácie, ponúkali daňové úľavy a dotácie. Najviac to postihlo práve nájomníkov – zvyšovanie nájmov, zhoršenie kvality bývania a neistota sú ich každodennou realitou.