Európska únia dlhodobo čelí výrazným rozdielom v životnej úrovni obyvateľov. Obrovské rozdiely nie sú len medzi jednotlivými štátmi, ale aj v rámci regiónov. Najvyššie HDP na obyvateľa, vyjadrené v štandardoch parity kúpnej sily, dosahuje juhovýchodné Írsko (244,7 percenta), zatiaľ čo najnižšie zaznamenal francúzsky zámorský región Mayotte (27,6 percenta). Európsky štatistický úrad považuje regióny s HDP nad 125 percent priemeru EÚ za najbohatšie.

Podľa tejto metodiky patrí medzi prosperujúce oblasti aj časť Slovenska. Bratislava s HDP na úrovni 148,1 percenta patrí k najbohatším regiónom EÚ. Ostatné časti krajiny však zaostávajú. Západné Slovensko dosahuje 69,7 percenta priemeru EÚ, stredné Slovensko 61,2 percenta a východné Slovensko 54,2 percenta. Ide o najnovšie údaje za rok 2023.

Rozdiely medzi regiónmi sú obrovské

Na pracovnom trhu sa regionálne rozdiely prejavujú rovnako výrazne. Ku koncu roka 2024 evidovali firmy na Slovensku 97 509 neobsadených pracovných miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji (43 679), najmenej v Prešovskom kraji (2 651). Napriek vysokej nezamestnanosti v menej rozvinutých oblastiach majú podniky problém nájsť kvalifikovaných pracovníkov.

„Chudobné, alebo možno lepšie povedané, zanedbané regióny Slovenska sú plné paradoxov. Na jednej strane je tu vysoká nezamestnanosť, na druhej strane podniky márne hľadajú operátorov výroby alebo vodičov vysokozdvižných vozíkov,“ hovorí Vladimír Mužila, predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

Vysoká nezamestnanosť je v okresoch Rimavská Sobota, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Rožňava. Tieto najmenej rozvinuté časti Slovenska majú mnoho problémov, a jedným z nich je, že kvalifikovaná pracovná sila odchádza buď do Bratislavy, alebo do zahraničia. Firmy tak bez problémov nájdu dostatok záujemcov len na nízko kvalifikované pozície. Vyplýva to z údajov pracovného portálu Profesia.sk.

„Najväčší záujem zo strany uchádzačiek a uchádzačov o prácu dokladača tovaru, na jednu ponuku reaguje v priemere 54 ľudí, veľmi atraktívna je aj pozícia pomocného pracovníka, priemerný počet reakcií na jeden inzerát je 49,“ priblížila Ľubica Melcerová, hovorkyňa Alma Career Slovakia. Pod túto spoločnosť patrí pracovný portál Profesia.sk. Vysoký záujem je aj o prácu kuriérov a operátorov výroby. V priemere na jednu pracovnú pozíciu reaguje 44 záujemcov. „Piata najatraktívnejšia pozícia v okresoch Rimavská Sobota, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Rožňava je pokladník s priemerným počtom reagujúcich 38,“ dodáva Ľ. Melcerová.

Prioritou sú regióny s nízkou nezamestnanosťou

S vysokou nezamestnanosťou v menej rozvinutých častiach krajiny mala v minulosti ťažkosti Čína. Dekády trvajúci problém vyriešila zavedením špeciálnych ekonomických zón. Investori v nich mali výhody v podobe nižších daní, vybudovanej infraštruktúry a finančných stimulov. Podobný model zaviedlo aj Poľsko, no po rokoch ho zrušilo, pretože nezamestnanosť v krajine sa výrazne znížila a stratégia sa presunula na rozvoj znalostnej ekonomiky.