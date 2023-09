Príbeh sa začína tak ako pri všetkých najnovších ekonomických trendoch na konci pandémie. Bol nedostatok pracovníkov, dopyt po pracovnej sile bol vyšší ako počet ľudí ochotných pracovať.

Firmy odpovedali bonusmi a vyššími platmi. Ľudia pochopili, začali dávať výpovede a odchádzali za lepším platom. Počet voľných miest vysoko prevyšoval počet možných kandidátov. Ešte na jar 2022 existovalo v USA 12 miliónov pracovných miest, ale len šesť miliónov uchádzačov o prácu.

V poslednom čase je to už inak. Voľných pracovných miest je teraz necelých deväť miliónov, uchádzačov o prácu je síce rovnako ako pred rokom a pol, teda šesť miliónov, no toto číslo v posledných mesiacoch mierne rastie. Ekonomické dáta začínajú prekvapovať skôr negatívne, spresnenia prinášajú väčšinou zlé správy.

Ekonómovia, spotrebitelia či obchodníci tomu však nevenujú veľa pozornosti, pretože o tohtoročnej recesii už všetci počuli, ale ešte nikto ju nevidel. Navzdory očakávaniam neprišla.

Americký trh práce určuje trendy

Ignorovanie varovných signálov z pracovného trhu však nie je dobrou stratégiou, pretože ľahko sa môže stať celkom opačná vec. Recesiu nikto nečakal a ona je zrazu tu aj so všetkými dôsledkami. Nech o pár mesiacov nikto nehovorí, že nedostal varovanie. Reč bude síce o amerických dátach, ale trh práce v eurozóne doposiaľ vždy s určitým oneskorením nasledoval ten americký.

Bolo to tak v lete 1990, začiatkom roku 2001, na jeseň 2007 a, samozrejme, na jar 2020. Máme preto luxus pozerať sa, čo sa počas najbližších mesiacov môže stať aj u nás. Pozrime sa preto, čo je nové na opačnej strane Atlantiku. Horúci trh práce postupne chladne, v auguste sa síce najalo viac pracovníkov, ako sa čakalo, ale prechádzajúce mesiace boli revidované výrazne nadol.

Počet vytvorených pracovných miest je polovičný oproti minulému roku. Za posledné tri mesiace (jún až august) sa vzniklo v priemere 150-tisíc pracovných miest oproti 238-tisícom počas prechádzajúcich troch mesiacov (marec až máj). Najnovšie čísla už predstavujú podpriemer aj v porovnaní s predpandemickým obdobím, a to je varovný znak.

Miera nezamestnanosti vzrástla z 3,5 percent na 3,8 percenta. Mzdy rastú stále rýchlym tempom o viac ako štyri percentá. Ak by sme sa preniesli do obdobia pred pandémiou, tieto čísla by vykazovali zdravý trh práce.

Je to pozitívny posun od dočervena rozpáleného pracovného trhu, ktorý hrozil opätovným zosilnením inflácie. Participácia na trhu práce stúpa, prácu hľadá viac ľudí. Celkovo ide zatiaľ o dobré správy.