Zverejňovanie výsledkov spoločností na burze má svoje nepísané pravidlá. Investorov si manažéri vážia a analytici si rovnako vážia svoje meno a renomé. Odhady ziskov pred ich zverejnením sa preto nastavujú ideálne tak, aby boli prekonané. Spokojní sú všetci. Manažment je šikovný a efektívny, investor dobre investoval a cena akcie ide nahor a analytik mal dobrý odhad.

Očakávania ziskov pred samotným zverejnením často klesnú, a to nie je veľmi príjemné, ale je to súčasť prekvapenia. Latka by mala byť nastavená tak, aby ju bolo možné prekonať. Nepodarí sa to každému, ale väčšinou by sa to podariť malo. Inak by boli všetci nešťastní a skúmali by, čo je vo veci.

Problém preskočiť aj zníženú latku

Táto hra stále funguje, ale vyskytujú sa čoraz väčšie problémy. Zatiaľ čo minulý rok bolo bežné, že deväť z desiatich spoločností prekonalo alebo aspoň splnilo očakávania, teraz je to ledva šesť firiem z desiatich. A to netreba zabúdať, že odhady ziskov výrazne klesajú.

Čo je horšie, ani tie prekvapenia za veľa nestoja. Celkový objem ziskov, ktorý spoločnosti „prekvapivo“ priniesli, dosahuje len 1,3 percenta oproti očakávaniam. To je najmenej za posledných 15 rokov.

Inak povedané, hoci odhady ziskov za štvrtý kvartál 2022 klesali od októbra do decembra o sedem percent, firmy majú čoraz väčší problém ukázať nejaké pozitívne prekvapenia.

Niektoré veľké firmy majú schopnosť prenášať vysoké náklady na zákazníkov a udržiavať svoje marže, väčšina ostatných firiem musí sekať náklady, aby nejako udržiavala zisky. Sekanie nákladov znamená menej zamestnancov, nižšie investície a nižšie objednávky pre ďalšie firmy. Skrátka, klasický kolobeh sprevádzajúci príchod recesie.

Počas pandémie išiel biznis lepšie