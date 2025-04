Hongkonský miliardár Li Ka-shing čelí ďalšej komplikácii pri predaji svojich prístavov v Panamskom prieplave konzorciu vedenému americkou spoločnosťou BlackRock. Podpis kontroverznej dohody, ktorý bol naplánovaný na 2. apríla, sa pravdepodobne oneskorí, uviedli zdroje oboznámené s problematikou. Dôvodom je potreba dokončiť formality vrátane hĺbkovej kontroly, ktorá sa ukázala byť zložitejšia, než sa pôvodne očakávalo. Hoci je konečný termín flexibilný, prieťahy môžu znížiť hodnotu transakcie alebo dokonca ohroziť jej uskutočnenie.

Panamské prístavy Balboa a Cristobal, ktoré sa nachádzajú na opačných stranách strategického 82-kilometrového Panamského prieplavu, sú kľúčovým bodom transakcie.

Táto dohoda zahŕňa 43 prístavov CK Hutchison, nadnárodného konglomerátu so sídlom v Hongkongu, ktorý pôsobí v oblasti prístavných operácií, energetiky, telekomunikácií a maloobchodu vo viac než 50 krajinách. Transakcia by mohla hongkonskému konglomerátu priniesť viac ako 19 miliárd dolárov v hotovosti. Prieplav, ktorý spája Atlantický a Tichý oceán, je kľúčovým bodom svetového námorného obchodu a jeho kontrola má pre globálne mocnosti strategický význam.

Obchod čelí geopolitickým komplikáciám. Transakcia sa ukazuje ako jedna z geopoliticky najzložitejších pre Li Ka-shinga, 96-ročného magnáta známeho ako „Superman“. Panama je strategicky významná pre Spojené štáty aj Čínu, ktoré sú hlavnými užívateľmi prieplavu. Spojené štáty, ktoré prieplav postavili a prevádzkovali do roku 1999, ho považujú za kľúčový bod kontroly nad obchodnými trasami v západnej pologuli. Prezident Donald Trump dohodu prezentoval ako „návrat kontroly nad prieplavom do amerických rúk,“ zatiaľ čo Čína vyjadrila obavy, že predaj by mohol ohroziť jej záujmy.

Hong Kong conglomerate CK Hutchison is under mounting pressure to drop its planned sale of ports on the Panama Canal to a BlackRock-led group. A pro-Beijing Hong Kong newspaper has criticized the deal depicting it as a betrayal of China. More here https://t.co/1ZPFavLb6q pic.twitter.com/YhMQZoLsMa