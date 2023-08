Najnovší prieskum ECB ukázal, že banky sprísňujú požiadavky na dlžníkov. To znamená, že musia preukázať vyšší príjem a vyššiu schopnosť splácať ako doteraz. A aj tak dostanú nižší úver, ako by dostali v minulosti, a zároveň zaplatia vyšší úrok. V prípade firiem sprísňuje požiadavky viac bánk a to 14 percent.

Ide o čistý rozdiel medzi tým, koľko percent bánk podmienky sprísňuje a koľko uvoľňuje (napríklad 34 percent sprísňuje, 20 percent uvoľňuje a zvyšok ponechal podmienky rovnaké). To je údaj za druhý kvartál roka 2023, v prechádzajúcom kvartáli to bolo 27 percent. V prípade domácnosti sa menej sprísňujú podmienky na hypotéky a viac sprísňujú podmienky na spotrebné úvery.

Európska centrálna banka (ECB) má na starosti nie len menovú politiku, ale je aj hlavným bankovým regulátorom. V rámci tejto činnosti dozerá na stabilitu bánk a plnenie kapitálových požiadaviek a zároveň pozorne sleduje vývoj na úverovom trhu. Bankám nikto detailne nehovorí do toho, koľko úverov a za akých podmienok majú poskytnúť.

Konečné slovo o tom, či banka úver poskytne, v akej výške a za akých podmienok, padá práve v samotnej komerčnej banke. Ako sa tieto podmienky vyvíjajú, to zase zaujíma regulátora, pretože od dostupnosti a ceny úverov záleží, ako sa menová politika prejaví v ekonomike.

Prieskum sa robí pravidelne každý kvartál, nedávno boli zverejnené dáta za druhý kvartál. Prieskum sa robil medzi 158 bankami eurozóny a zúčastňujú sa ho aj slovenské banky.