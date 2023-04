Údaje o ziskovosti európskych bánk na začiatku roka 2023 ešte nie sú k dispozícii. Americké banky však už výsledky zverejňujú a je to zaujímavé čítanie. Veľké banky, ako sú JPMorgan Chase, Citigroup či Wells Fargo zverejnili dobré výsledky, ktoré dokonca prekonali očakávania.

Je to aj preto, že klienti sa zľakli krachu menších bánk a svoje peniaze presunuli do väčších inštitúcií, čo podporilo ich úrokové marže. Klienti totiž radšej akceptujú menší výnos na svojom účte výmenou za bezpečie. Sledujeme však len jednu stránku mince. Tú druhú, teda výsledky menších bánk, spoznáme až z koncom apríla.

Pravdepodobne to nebude také pozitívne ako v prípade väčších konkurentov. Malé a stredne veľké banky totiž prichádzajú o vklady. Ide o stovky miliárd dolárov. Veľkosť problému sa ukáže, keď začnú výsledky zverejňovať inštitúcie ako U.S. Bankcorp či Citizen Financial Group.

Je to pravdepodobne najkritickejší a veľmi citlivý kvartál, ktorý sa bude teraz reportovať. Mike Brauneis, výkonný riaditeľ konzultačnej spoločnosti Protiviti

V reakcii na tento vývoj sú tieto banky nútené zvyšovať úroky na účtoch klientov, aby si ich udržali. To im však zvyšuje náklady. To znamená nižšiu úrokovú maržu a samozrejme aj zisk. Klienti sa však sťažovať nemôžu. PacWest Bankcorp z Los Angeles ponúka na ročnom termínovanom vklade 5,5 percentný úrok, čo je viac, ako je možné zarobiť na peňažnom trhu.

Banky sa snažia byť proaktívne a zvyšovať sadzby ešte predtým, než klientom napadne presúvať peniaze niekde inde. Pred rokom bola bežná priemerná sadzba na online sporiacom účte 0,5 percenta, teraz je to 3,7 percenta. Priemerná sadzba na ročnom termínovanom vklade je teraz 4,75 percenta, zatiaľ čo pred rokom bola na úrovni jedného percenta.

Aj väčšie banky platia viac, ale sadzby sú na prvý pohľad nižšie ako u menších bánk. Veľké inštitúcie platia od 1,2 (Wells Fargo) po 2,7 percenta (Citigroup). To je priemer za prvý kvartál roka 2023. Porovnateľné údaje od menších bánk budú známe, keď zverejnia svoje výsledky.

Kráľovské marže európskych bánk

V prípade európskych bánk je situácia mierne odlišná. Nárast úrokových sadzieb pocítili klienti na drahých úveroch, ale nie na vkladoch. Veľké banky starého kontinentu, ako sú Commerzbank, UniCredit, Santander, Intesa Sanpaolo či Deutsche Bank takmer vôbec neprenášajú vysoké sadzby na vklady.