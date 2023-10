Mnohé firmy na Slovensku pociťujú akútny nedostatok pracovnej sily. Je to realita pre automobilky aj nadväzujúce dodávateľské firmy. Stále častejšie nemôžu nájsť zamestnancov na prácu na zmeny. Zamestnanci zároveň požadujú zvýšenie platov, narastá tlak odborov. Ako sa s aktuálnymi výzvami popasuje Slovensko, hovorí pre TREND prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek.

Dodávateľské reťazce narušili v uplynulých troch rokoch viaceré krízy, vrátane covidu. Aká je aktuálna situácia?

Korona určitým spôsobom zastavila mobilitu. Ľudia hľadali inú elektroniku, na ktorú boli potrebné čipy a tie potom chýbali inde. A pretrvávala neistota, nikto nevedel, kedy sa kríza s čipmi skončí. Situáciu ďalej ovplyvnili požiare a zemetrasenia v Amerike a v ázijských krajinách, ktoré dostupnosť čipov ešte zhoršili. Ale dnes je to už opäť na dobrej ceste. V tomto je v súčasnosti situácia lepšia.

Pravda je však taká, že ešte chvíľu potrvá, kým sa dostaneme na úroveň predaja z roku 2019. Na Slovensku čísla stúpajú smerom k tým, ako to bolo pred koronou a čipovou krízou.

Na druhej strane nás mrzí skladba automobilov. Teda fakt, že v popredí sú autá so spaľovacím motorom a nie moderné elektromobily. V tom, ako to zlepšiť sme na Slovensku dosiahli posledné miesto v Európe.

Už skôr ste v rozhovore pre TREND povedali, že nepriaznivé dôsledky prísnej verzie normy Euro 7 by prekročili brány závodov a odrazilo by sa to aj na zamestnanosti. Aká je v automobilovom priemysle súčasná situácia s pracovnou silou?

Situácia je veľmi nepríjemná. V čase, keď prakticky všetky automobilky na Slovensku rastú, tak už dnes musíme zháňať ľudí v zahraničí. Je to z rôznych dôvodov.